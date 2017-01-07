Kar altında kurtarılmayı beklediler: Yüzlerce araç mahsur kaldı,

UYARILAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ AMA KİMSE DİNLEMEDİ

Meteoroloji ve AKOM günlerdir uyarıda bulundu. Sorumsuz sürücler zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları da yeterli önlemi almayınca TEM'de vatandaşlar mahsur kaldı.