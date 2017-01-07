Kar altında kurtarılmayı beklediler: Yüzlerce araç mahsur kaldı,
Burası İstanbul'un en işlek en yoğun ana güzergahlarından biri olan TEM. Uluslararası bağlantı yolu. İstanbul'un trafik yükünün önemli bir bölümü bu yol kaldırıyor. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışınıdan sonra TEM'de meydana gelen trafik kazaları yollarda yüzlerce vatandaşı perişan etti. Akşam saatlerinde arap saçına dönen trafik yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Günlerdir Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarılara rağmen hala kış lastiği ve zincir kullanmayan sorumsuz sürücülerin neden olduğu kazalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'nın önlem yeterli önlemi almaması çileyi daha da artırdı.
Gece yarısına doğru çok sayıda sürücü TEM Otoyolu'nda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar araçlarını terkederek evlerine ulaşmaya çalıştı.
BU NASIL HAZIRLIKSIZ YAKALANMA
Bir yandan Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, diğer yandan Meteoroloji günlerdir son yılların en yoğun kış şartlarının şehri etkileyeceği uyarısında bulunurken yollarda yeterli tuzlama yapılmadığı gözlenirken, kazalara karşı da kurtarma ekiplerinin saatlerce müdahale edemediği gözlendi.
İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına 'hazırlıksız' yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu'nda mahsur kaldı.
UYARILAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ AMA KİMSE DİNLEMEDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.
"TEDBİRSİZLİKTEN BUNUN CEREMESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ"
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler saatlerce araç içerisinde kurtarılmayı bekledi . Bir ambulans ise yolda mahsur kalan araçların arasından güçlükle ilerlediği görüldü.
Yolda mahsur kalan sürücü Necmettin Keskin, "Durumu görüyorsunuz. İstanbul böyle, hazırlıksız yakalandık. Daha önce akşam dokuz gibi kaldık bıraktık aracı yürüyerek gittik. Tekrar arabayı çıkartmaya geldik. Bayağı uzun süre kar yağacak. Aracın burada kalmasını istemedik. Kar lastiğimizde yok. Tedbirsizlikten bunun ceremesini biz çekiyoruz" dedi.
Başka bir sürücü ise " Şuan bir saati geçti. Buradayım halen bekliyorum. Yollar kaygan, arkadaşları bekliyoruz. Yollarda tuzlama, küreme çalışmaları yok. Belediye nasıl böyle çalışıyor" dedi.
HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜNDEN İBB’YE TEPKİ: "BİZ BÜYÜKŞEHİRE HİZMET EDİYORUZ
TEM Otoyolu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok otomobil mahsur kaldı. Kimi sürücüler araçlarını bırakarak evlerine giderken kimi sürücülerin ise araçlarında yardım bekledikleri görüldü.
İstanbul’da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu’nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.
Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü,’’ Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz’’ diye konuştu.
TEM Otoyolu’nda çok sayıda otomobil sürücüsünün yardım beklerken kar yağışını devam ediyor.