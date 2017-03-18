﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mart 2017 Cumartesi 00:41

Kar Ankara İstanbul otoyolunu felç etti: Çok sayıda kaza var

Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar Ankara İstanbul otoyolunu felç etti: Çok sayıda kaza var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kar Ankara İstanbul otoyolunu felç etti: Çok sayıda kaza var



Son Dakika Haberler, Türkiye'nin en önemli güzergahlarından biri olan Ankara - İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı, etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri biriken karı temizlemede yetersiz kaldı. Özellikle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım aksadı.

Bazı araçlar yolda kalırken, çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.  Dün gece saat 22.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli çıkışında ise kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kayan otomobil öndeki TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de otomobil ve TIR'a çarptı. Otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri Göksu'yu kurtarmaya çalışırken, freni boşalan otobüs, hareket edip önde bulunan sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek, ambulansa çarptı.

Araçtan çıkarılan Göksu, İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcular ise bir süre sonra gelen aynı firmaya ait bir başka otobüsle yola devam etti.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlanırken arkada uzun araç kuyrukları oluştu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika HaberlerTem
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak...
İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını...
Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı,...
Yukarı Çık

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da...

Haberi Oku