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15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:22

Karabüklü şehit Alaattin Yirmibeş toprağa veriliyor

Silopi'de görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Er Alaattin Yirmibeş yarın toprağa verilecek...

Karabüklü şehit Alaattin Yirmibeş toprağa veriliyor
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Karabüklü şehit Alaattin Yirmibeş toprağa veriliyor

Silopi'de şehit düşen Alaattin Yirmibeş'in naaşı, Karabük Yenice ilçesine getirildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası şehit olan asker Alaattin Yirmibeş’in naaşı memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine getirildi.

Silopi ilçesi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Er Alaattin Yirmibeş’in naaşı askeri uçakla Ankara’ya oradan Karabük Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Yenice ilçesine getirildi. Şehit askerin naaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna getirildiği sırada, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Türk bayrağına sarılı naaşı yakınları tarafından cenaze morguna taşınan Yirmibeş’in yakınlarının feryatları ise yürek burktu.

Alaattin Yirmibeş, yarın öğle namazına müteakip hükümet konağı yanında düzenlenecek olan resmi törenle Yirmibeşoğlu köyünde defnedilecek.
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