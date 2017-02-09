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09 Şubat 2017 Perşembe 15:21

Karabüklü şehit Umut Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Erbaş Umut Aytekin'in (27) son yolculuğuna uğurlandı.

Karabüklü şehit Umut Aytekin son yolculuğuna uğurlandı
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Karabüklü şehit Umut Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Kent Meydanında düzenlenen programa, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Hasan Baksı, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehitin dedesi Durmuş Aytekin, Babaannesi Fatma Aytekin, babası Hasan Aytekin- annesi Zehra Aytekin, şehitin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Umut Aytekin'in ağabeyi Uğur Aytekin şehit kardeşinin resmini elinden düşürmezken gözyaşları içerisinde şehit kardeşinin tabutunu taşıdı.
Şehitin babası Hasan Aytekin, tabut başında oğlunun tabutunu severken, şehitlik makamını istediğini dile getirerek, “Hayatta en çok istediğini yaşıyorsun yavrum. Allah nasip etti şehitliğini yavrum.” Diyerek fotoğrafını öptü.
Tabutun başına gelen şehitin annesi Zehra Aytekin, “Oğlumun kokusu geliyor. Ne güzeldi gözlerin. Niye bakıyorsun oğlum öyle niye? Oğlumun gözleri kızarmış” diyerek oğlunun tabuttaki fotoğrafını öptü.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Şehit Uzman Erbaş Umut Aytekin, Karabük Köyünde toprağa verildi.
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