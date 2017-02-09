Karabüklü şehit Umut Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Kent Meydanında düzenlenen programa,veşehitin yakınları ve vatandaşlar katıldı.'in ağabeyi Uğur Aytekin şehit kardeşinin resmini elinden düşürmezken gözyaşları içerisinde şehit kardeşinin tabutunu taşıdı.Şehitin babası Hasan Aytekin, tabut başında oğlunun tabutunu severken, şehitlik makamını istediğini dile getirerek, “Hayatta en çok istediğini yaşıyorsun yavrum. Allah nasip etti şehitliğini yavrum.” Diyerek fotoğrafını öptü.Tabutun başına gelen şehitin annesi“Oğlumun kokusu geliyor. Ne güzeldi gözlerin. Niye bakıyorsun oğlum öyle niye? Oğlumun gözleri kızarmış” diyerek oğlunun tabuttaki fotoğrafını öptü.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Şehit Uzman Erbaş Umut Aytekin, Karabük Köyünde toprağa verildi.