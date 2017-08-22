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Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin TL ceza aldı

Doğal hayatta koruma altına alınan karacaları vuran, vurmakla kalmayıp vahşet görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan magandaya ceza yağdıb

Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin TL ceza aldı

Doğal hayatta koruma altına alınan karacaları vuran, vurmakla kalmayıp vahşet görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan magandaya ceza yağdıb

22 Ağustos 2017 Salı 11:19
Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin TL ceza aldı

Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin TL ceza aldı

Devrek'te vurduğu karacanın derisini yüzerek Facebook'ta magandaya 17 bin TL para cezası verilirken, en yakın arkadaşları bile sert tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde avlanması yasak olan karacayı vurduktan sonra derisini yüzüp Facebook'ta paylaşan 53 yaşındaki R.C.'ye 17 bin 964 lira para cezası uygulandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şubesine, 3 kişinin yasak olmasına rağmen karaca avladığı ve derisini yüzerek Facebook'ta paylaştıkları yönünde ihbarda bulunuldu. 

Delil olarak fotoğrafları alan yetkililer bölgede araştırmalara başladı. Jandarmaya da kaçak avcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı, avcılardan birini tespit ederek ifadesini aldı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından usulsüz karaca avı yaptığı tespit edilen R.C.'ye 12 bin lira tazminat, 5 bin 964 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 964 lira para cezası uygulandı. Diğer 2 avcının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 22.08.2017 12:56
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