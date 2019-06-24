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Karadeniz dağlarında PKK operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de silahlı eylem yapmak için gönderdiği isimler tek tek etkisiz hale getirilirken, iki teröristin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor..

Karadeniz dağlarında PKK operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de silahlı eylem yapmak için gönderdiği isimler tek tek etkisiz hale getirilirken, iki teröristin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor..

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Karadeniz dağlarında PKK operasyonu

Karadeniz dağlarında PKK operasyonu


Yurt içinde yürütülen operasyonlarla adeta beli kırılan terör örgütünün, Karadeniz artıkları için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Bölgede PKK’nın yeniden yapılanmasını önlemek için bin 700 askerin katılımıyla Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Ordu ve Tokat illeri kırsalında faaliyetler artırıldı. 

SIKIŞAN TESLİM OLUYOR

Asker sınır ötesinde ‘Pençe harekatı’ ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vururken, Doğu Karadeniz’de ise bin 700 askerle başlatılan terör operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçleri şimdi bölgede olduğu düşünülen ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan 2 teröristin peşinde...
Yapılan operasyonlar kapsamında Mayıs ayında ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı Behrüz Düdükkanlu teslim olmuş, kısa bir süre sonra ise ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan’da kıskıvrak yakalanmıştı.

İKİ PKK'LI TERÖRİST İÇİN OPERASYON

Asker şimdi ise bölgede olduğu düşünülen ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer ile gri kategoride bulunan ‘Rızgar’ kod adlı Reşit Ertuş yakalamak için operasyon başlattı.

Turuncu listede 600 lira ödüllere aranan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer, 4 Mayıs 2011 yılında Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yönelik düzenlenen saldırının faili olduğu belirlendi. Saldırıda bir polis şehit olmuş, iki polis ise yaralanmıştı.

Gri listede 300 lira ödülle aranan ‘Rızgar’ kod adlı Reşit Ertuş ise Giresun’un Güce, Doğankent ve Tirebolu ilçeleri kırsalından yapılan eylemlere katıldığı daha önce güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın grubunda olduğu tespit edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ VURULDU

Doğu Karadeniz kırsalında son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu asker terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz yapılanmasına darbe vuruldu. Başta sözde bölge komutanı ve grup komutanları olmak üzere birçok PKK’lı etkisiz hale getirilirken, uzun yıllardır bölgede bulunan PKK’nın Doğu Karadeniz’deki kara kura kutusu ‘Kawa’ kod adlı Bahrüz Düdükkanlu’nun teslim olduktan sonra verdiği ifadeleri doğrultusunda Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 25 depo, silahlık ve sığınak ele geçirilerek kullanılmaz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PKKKaradenizGiresunGümüşhaneTrabzonBayburtRizeOrduTokat
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