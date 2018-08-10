

Karadeniz'de sel hayatı felç etti



Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Rize ve Ordu çevresinde 2 gündür şiddetli yağışın etkisi altında. Meteoroloji Ordu ile ilgili bir uyarı daha geldi. Ordu Valiliği vatandaşları yağmur ve sel baskınlarına karşı uyardı.



Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelen bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın Rize'ye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.



FINDIKLI, ARDEŞEN VE PAZAR İLÇELERİ DE YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

ORDU'YU SEL VURDU

Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir otomobilde mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ardeşen'in Armağan köyünde ise bazı vatandaşlar şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.



Bu arada Ordu ve çevresinde sel felaketinin yaraları sarılıyor. Bölgede birçok köprü yıkıldı. Heyelanlar ve sel baskınları gerçekleşti. Sel baskınlarına karşı seferberlik ilan edildi. Valilik ise hava durumu ile ilgili olarak önemli bir uyarıda bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate almaları istendi.