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Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var

Karadeniz'de etkili olan yağmur, Trabzon’un Araklı İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde sel baskınlarına neden oldu. Şiddetini artıran yağmurun ardından sel felaketinde can kaybı var.

Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var

Karadeniz'de etkili olan yağmur, Trabzon’un Araklı İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde sel baskınlarına neden oldu. Şiddetini artıran yağmurun ardından sel felaketinde can kaybı var.

18 Haziran 2019 Salı 18:06
Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var

Karadeniz'de yağmur sele döndü,  6 can kaybı var


Şiddetli yağmur Trabzon ve çevresinde sel felaketini beraberinde getirdi. HES borusu patladı. Henüz isimleri açıklanmayan 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede yaşanan felaketin blançosu henüz net değil. AFAD ve UMKE ekipleri ortaokulda mahsur kalan 10 öğrenciyi kurtarmaya çalışıyor.. Bu arada sel sularına kapılan iki kişinin bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışların ardından santral borusunun patlamasıyla oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor" diye konuştu.

Meteoroloji son iki gündür Karadeniz Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Trabzon’nda şiddetli yağmur sele döndü. Araklı ilçesinde ise selde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi yaralandı, kaybolan bir kişinin de arama çalışması sürüyor. 
Çamlıtepe Ortaokulu'nda 10 öğrenci mahsur kaldı. Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor. Vatandaşlar bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılıyor...

Aşırı yağışlar nedeniyle hidroelektrik santralinin borusu, aşırı yağış sonucu patladı. HES borusunu patlaması sonucu mahallede yaşayan ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi sulara kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaybolan iki kişini bulanması için çalışma başlatılırken, çalışmalarda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyon dereye yuvarlandı. Kazada sürücünün kolu kırıldı.

Trabzon Valliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada "Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir" dendi

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi. 
Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bölgede kayıp sayısının artmasından endişe edilirken, santralin 2. borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.06.2019 22:13
Anahtar Kelimeler:
Çamlıtepe OrtaokuluUMKEAFADSelAraklıTrabzonKaradeniz
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şamil 2019-06-18 19:38:49

geçmiş olsun büyük bir felaketin eşiğinden döndük

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