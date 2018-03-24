Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi
Ordu-Giresun Havalimanı'na inmeye çalışan 2 yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Ordu-Giresun Havalimanı'na inmek isteyen 2 yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olarak Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.
AA'nın haberine göre, rüzgarın etkisini kaybetmesi için bir süre havada tur atan uçaklar, şiddetli rüzgarın etkisini sürdürmesi dolayısıyla Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Yolcu uçakları, Çarşamba Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.