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Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi

Karadeniz ve çevresinde etkili olan fırtına hava ulaşımını vurdu. Giresun - Ordu seferini yapan iki uçak Çarşamba'ya inmek zorunda kaldı.

Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi

Karadeniz ve çevresinde etkili olan fırtına hava ulaşımını vurdu. Giresun - Ordu seferini yapan iki uçak Çarşamba'ya inmek zorunda kaldı.

24 Mart 2018 Cumartesi 01:05
Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi

Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi

Ordu-Giresun Havalimanı'na inmeye çalışan 2 yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.


Ordu-Giresun Havalimanı'na inmek isteyen 2 yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olarak Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2 yolcu uçağı, Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı.

AA'nın haberine göre, rüzgarın etkisini kaybetmesi için bir süre havada tur atan uçaklar, şiddetli rüzgarın etkisini sürdürmesi dolayısıyla Samsun'daki Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Yolcu uçakları, Çarşamba Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

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