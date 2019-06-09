Karaköy'de denize düşen genç kızı asker ve Suriyeli kurtardı





İstanbul Karaköy sahilinde arkadaşlarıyla gezmeye gelen genç kız Marmara Denizi ile Haliç arasındaki kısımda güneşlenirken dengesini kaybederek denize düştü. O sırada olaya tanık olan bir asker hiç çekinmeden suya atlayarak çevreden gelenlerin yardımıyla genç kızı boğulmaktan kurtardı. Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki genç kıza olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen genç kız kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.



İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay saat 12:00'de yaşandı.

İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı iznine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı. Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı.



Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyordum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu. Bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi.

14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi "Biz burada yüzüyorduk. Kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.