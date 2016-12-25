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25 Aralık 2016 Pazar 13:13

Karaman'da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi 2016)

Karaman'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil ilan edildi.

Karaman'da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi 2016)
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Karaman'da okullar Pazartesi (26 Aralık 2016) tatil



Karaman ve çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.
Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.


 
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