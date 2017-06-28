Karamanlı Şehit yarın toprağa veriliyor

Hakkari'nin Oğul Köyü yakınlarında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 25 yaşındaki Özel Harekat Polisi’ın naaşı uçakla saat 20.30 sıralarında Konya Havalimanına getirildi.Şehidi burada Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdeğon, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ile çok sayıda askeri ve sivil erkan karşıladı.Şehit polisin naaşı uçaktan alınıp cenaze aracına konulduğu sırada, tabutun yanına gelen anne Şerife Dündar, "Yiğidim, aslanım hoşgeldin. Hoşgeldin annem. Aslan kuzum, yiğit kuzum benim. Üzülmem kuzum. Sözümde duracağım. Mert benim oğlum, aslan benim oğlum, koç benim oğulum" diyerek oğlunun tabutuna sarılıp öptü. Şehidin bazı yakınlarıda kahrolsun PKK diye slogan attı. Şehit polisin naaşı daha sonra karayoluyla memleketi Karaman'a götürüldü.