Kardak Adası'na TSK'dan en üst düzeyde ziyaret

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İHLAL İDDİASI

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: EGE'DE HİÇBİR ŞEKİLDE TÜRKİYE EMRİVAKİYE BOYUN EĞMEZ

Ege Denizi'nde Türk adacıklarının işgal edilmesine yıllardır göz yuman Ankara ilk kez bölgede varlığını en üst düzeyde hissettirme gereği duyrdu. Atina ile Ankara arasında Muğla ve Aydın illerine bağlı kayalıkların Yunan askerleri tarafından işgal edilmesine yıllardır kamuoyundan gelen sert tepkilere rağmen ses çıkakrmayan hükümet yerine TSK, Kardak'a ilk kez Genelkurmay Başkanı düzeyinde ziyarette bulundu.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla seyir icra etti.Genelkurmay Başkanı Akar, daha sonra Bodrum'a geri döndü.Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak'ı ziyaretine ilişkin, "Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi"Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bugün Kardak Kayalıkları'nı ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada, "29 Ocak günü saat 11.00'de bir Türk savaş gemisi ve içinde özel kuvvetlerin olduğu 2 şişme bot İmia adasına yaklaştı ve 7 dakika orada kalarak Yunan karasularını ihlal etti. Yunan tarafı olarak bölgede sahil güvenlik kuvvetlerinin gemileri bulunuyordu. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerinin de bir gemisi Türk gemilerini takip etti. Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi" denildi.Genelkurmay Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında Yunan sahil güvenlik botunca engelleme yapıldığı iddiaları yalanlandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla bugün bölgeye gittiği hatırlatıldı.1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamanı yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlendiBu ziyaret ve denetlemenin planlandığı şekilde icra edildiği belirtilerek, Orgeneral Akar'ın denetleme kapsamında Kardak bölgesine de seyir icra ettiği kaydedildi.Söz konusu bölgenin hassasiyetine işaret edilen bilgilendirmede, bölgenin her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlendiği, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ya da hücumbotun bölgeye gelmesi durumunda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da tedbir amaçlı bölgeye gittiği ve gözetleme faaliyetinde bulunduğu aktarıldı.Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı'nın bölgedeki seyrine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunan botları tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili konuştu.Bakan Işık, Edirne ziyaretleri kapsamında bir gazetecinin, "Bugün Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var, bu konuda neler söylemek istersiniz" sorusu üzerine, Genelkurmay Başkanı Akar'ın rutin programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.Bakan Işık, Ege Denizi'nde tam bir barış atmosferinin hakim olmasını istediklerine değinerek, "Türkiye olarak bizim temel bir yaklaşımımız var. Ege bir barış denizi olsun, barış gölü olsun. Her türlü sorunlar barışçıl yollarla konuşarak çözülsün. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Bu konudaki tavrımızda en küçük bir değişiklik yok ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye Türkiye'nin boyun eğmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz" dedi.