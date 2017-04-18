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18 Nisan 2017 Salı 21:10

Kardak'ta Yunanistan'dan ağır tahrik: Taciz bardağı taşırıyor

Türk adacıklarını işgal etmekle kalmayan Yunanistan Ege'de yeni bir kriz yaratmanın peşine düştü. Kardak çevresindeki askeri hareketlilik artarken, Türk - Yunan askeri botları arasında bugün yaşanan gerginlik vatandaşlar tarafından da izlendi.

Kardak'ta Yunanistan'dan ağır tahrik: Taciz bardağı taşırıyor
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Kardak'ta Yunanistan'dan ağır tahrik: Taciz bardağı taşırıyor

Ege'de çok sayıda Türk adacığını işgal eden, askeri üsler kuran Yunanistan'ın Kardak çevresindeki tahrikleri had safhaya ulaştı. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botu, karasularımızı ihlal edip Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 2 mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelen, ardından Kardak'a yönelen Yunan botunu kovalamaca sonucu bölgeden uzaklaştırdı.



Geçen hafta sonu Paskalya Bayramı nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kalalimnos Adası'na ardından da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki ve Kardak kayalıklarına sekiz mil mesafedeki Bulamaç (Farmakonisini) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'nı ziyaret etmesinin ardından bölgede bulunan Yunan botlarının Türk karasularını ihlalleri sıklaştı. Bugün öğle saatlerinde  Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Gümüşlük Mahallesi'ne iki mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelmesinin ardından Kardak Kayalıkları yakınında devriye nöbeti yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahalede bulundu.
Türk botu, Yunan botunu kovalamaca sonucu Türk karasularından çıkardı. İki ülke botunun zaman zaman birbirlerine iki metre kadar yaklaşması dikkati çekti. Ardından bur süre sonra Yunan botu bu defa da Kardak Kayalıkları önlerine gelmek istedi. Ancak Türk botu yine engel oldu. O anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi.

 
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