Kargo ile tarih eser kaçakçılğı, Kapalıçarşı'ya şok baskın

İstanbul Kapalıçarşı'dan Amerika'ya gönderilen kargodan tarih fışkırdı. ABD gümrük görevlileri, Kapalıçarşı'daki bir firmadan gönderilen kargodaki eşyaların görüntülerini İstanbul'a gönderince son yılların en büyük kaçakçılık olayı ortaya çıktı..

Kargo ile Amerika'ya kaçırılan paha biçilmez tarihi eserler, ABD polisine takıldı. Tarihi eser kaçakçılığını son anda farkeden Amerikan polisinin İstanbul polisine gönderdiği fotoğraflarda bir örneği Paris Louvre Müzesi'nde sergilenen secere çıktı..

BİR ÖRNEĞİ LOUVRE MÜZESİ'NDE

Türkiye'ye iade edilen 830 santimetre uzunluğunda, 37 santimetre genişliğindeki Seyitlik Şeceresi'nin 18. Yüzyıla ait olduğu ve paha biçilemediği belirlendi. Bir örneğinin de Louvre Müzesi'nde olduğu öğrenilen Seyitlik Şeceresi kağıt üzerine yazılarak tuvale yapıştırılmış. Hz. Adem'den başlayarak peygamberlerin isimleri madalyonlar içerisine yazılmış. Hz. Muhammed'in ismi tuğra biçiminde şekillendirilerek vurgulanmış. Madalyonlar, dört halife, Hz. Fatma ve 12 imam isimleri ile devam ediyor. Madalyonlar ve yazı araları, dallar üzerinde sıralanan hançeri yapraklar ve palmetlerle süslenmiş.

İstanbul'dan ABD'ye gönderilen kargodan 18. Yüzyıl dönemine ait paha biçilemeyen Seyitlik Şeceresi, 1 adet okuma çubuğu ve iki tahta arasında 70 adet yazılı yaprak dizisi ele geçirildi. Polis tarafından İstanbul'da yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı...

Fotoğraflarını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları fotoğraf üzerinden yaptıkları ilk incelemede eşyaların tarihi eser niteliğindeki eserler olabileceği görüşüne vardı.

İSTANBUL'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eseri kargo ile ABD'ye gönderen M.A., N.A., H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

O ESERLER ABD'DEN İSTENDİ

Bunun üzerine o eserler ABD'li yetkilerden istendi. Türkiye'ye iade edilen eserler Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.



