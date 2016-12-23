Kars şehidi Ömercan Yekebağcı toprağa verildi

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olanKars’ın Susuz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Askeri uçakla cenazesi dün gece saatlerinde Harakani Havaalanına getirilen şehitiçin bugün Cuma namazını müteakip Susuz ilçesi Merkez Cami'de tören düzenlendi.Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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