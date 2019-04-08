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Kars'ta MHP'li başkana silahlı saldırı

Yerel seçimlerin ardından Kars ve çevresinde yükselen tansiyon karanlık ellerin iştahını kabartıyor. Kars MHP ilçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı..

Kars'ta MHP'li başkana silahlı saldırı

Yerel seçimlerin ardından Kars ve çevresinde yükselen tansiyon karanlık ellerin iştahını kabartıyor. Kars MHP ilçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı..

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:01
Kars'ta MHP'li başkana silahlı saldırı

Kars'ta MHP'li başkana silahlı saldırı

Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken, sert tartışmaların yaşandığı Kars ve çevresinde, kimliği belirsiz kişiler ilk kez siyasi bir kişiyi hedef aldı. MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeyken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı. MHP'li Boy, saldırıda yara almadan kurtuldu...

MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gördü. “Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.

Anahtar Kelimeler:
MHPUğur Boy
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