Kaşıkçı cinayeti; Araplara kaçak malikane inşaatına kim göz yumdu

Araplara kaçak malikane inşaatına kim göz yumdu





Kaşıkçı Cinayeti'ni araştıran özel ekip, Suud hanedanlığının kirli ilişkilerini gözler önüne sererken, bütün dünyada infial uyandıran konsolosluktaki gazeteci katliamı Yalova'ya uzandı. Polis ekipleri Kaşıkçı'nın cesadine ait ipuçları ararken, Arap iş adamlarına ait iki adet malikanenin kaçak inşaa edildiğini belirledi. Kendi vatandaşlarının derme çatma kulübe yapmasına, bahçesinde bekçi kulübesi yapmasına bile izin vermeyen yerel yönetimlerin, zengin Arapların tarlalara nasıl malikane diktiği ise tam bir muamma.. Yalova'nın Samanlı Köyü sınırları içerisindeki malikanelerden birinde, Kaşıkçı cinayetinin bir numaralı zanlısı Suud veliaht prens Salman ile Kral'ın fotoğrafları asılı.

İKİ KAÇAK MALİKANEYE KİM GÖZ YUMDU?

Kaşıkçı cinayetine adı karışan iki arap işadamının Yalova yakınlarında lüks malikane yaptırdığı ortaya çıktı. Üstelik bu malikanelerin tarlaya kaçak olarak dikildiği belirlendi. Şimdi soru şu! Kaçak gecekonduya bile tahammül edemeyen yerel yönetimlerin arapların lüks malikane inşaa etmesine nasıl göz yumuldu?

SORUŞTURMADA 7 HAFTA GERİDE KALDI



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından 8, soruşturma açılmasının üzerinden ise tam 7 hafta geçti. Soruşturma dosyasını adım adım takip eden Habertürk yazarı Çetiner Çetin, canlı yayında, cinayetle ilgili soruşturmalar kapsamında Yalova'da iki arap işadamına ait çifte malikanelerde arama yapıldığı bilgisine ulaştı.

Türk güvenlik birimleri Suud yönetiminin İstanbul’daki konsolosluk binası ve konutunda yaptığı incelemelerle eş zamanlı olarak dijital verilerin toplanması için de olağanüstü bir çaba sarfediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin elde ettiği somut sonuçlar, cinayet öncesi hazırlıkları ve Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra kameraları yanıltmak için kullandıkları dublörü ve yerli işbirlikçi konusunda yeni bilgiler geliyor.

Ek olarak ses kayıtlarının da ortaya çıkması Suudi devletinin uluslararası inkar retoriğini yıktı ve kendilerini itirafa zorladı. Şimdi yerli işbirlikçilerin peşine düşen güvenlik birimleri Suudi asıllı 3 iş adamının ve bir Türk’ün sıklıkla kullandığı Yalova’daki villalarda incelemelerde bulunuyor. Adı geçen üç Suudi vatandaşının ise yurt dışında oldukları öğrenildi.

Savcılık ve güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan verilerin katkısı çok büyük, belki de bölgesel denklemin yeniden inşa sürecinin kaderini belirler nitelikte. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok Türk yetkili yerel işbirlikçiler ve cesedin nerede olduğuna dair bir çok kez Suudi makamlarının bilgi vermesini istemişti.

Sabah saatlerinde yapılan ilk arama Abdulaziz İbrahim Al OMARY adına kayıtlı bir villada başlamıştı. Daha sonra hemen yanındaki daha büyük villada başlayan aramalar derinleştirildi. İkinci villa ise Muhammed Alfozan ve Abdulrahim Muhammed Alsuhai adına kayıtlıydı.

Güvenlik birimleri, Suudi Başkonsolosluğunun uluslararası anlaşmalardan kaynaklı diplomatik misyon kurumlarının KDV ve ÖTV ödemeden yakıt indirimlerinden yararlanmasını kolaylaştıran yakıt çiplerindeki takip sistemi üzerinden Başkonsolosluğun araçlarının izdüşümlerini takip ederken Başkonsolosluğa ait bir özel VİP aracın cinayetin işlendiği günden bir gün önce yani 01/10/2018 ve cinayetin işlendiği günün akşamında 02/10/2018 tarihlerinde bu adreslere yakın bir alana gittiği tespiti üzerine bu adreslerde takibe başlandığı öğrenildi.

0536 272 8*** nolu telefon üzerinden Türkiye cumhuriyeti vatandaşı Zekariya adındaki bir şahsın aracılığı ile kurulan irtibatların incelendiği ve bu adreslerde incelemelerbaşlatıldı.

Alfozan şirketi yetkilileri Habertük'e yaptıkları özel açıklamada, şirketin 2012'de Yalova da kurulduğunu ve o günden itibaren gelir beyan edilmediğini ifade ettiler. Şirket sahiplerinin ise yurt dışına çıktığını beyan ettiler.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise cinayet şüphelilerinden birinin Yalova'da ikamet eden bir Suudi vatandaşıyla irtibat kurduğu ve bu görüşmede cesedin yok edilmesi veya saklanmasının konuşulduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

