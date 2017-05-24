Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var

Şırnak Beytüşşebap'ta Kato Dağı bölgesinde terör örgütü'ya yönelik operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandıŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesibölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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