﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33

Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var

Şırnak Beytüşşebap'ta Kato Dağı bölgesindeki operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı

Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var

Şırnak Beytüşşebap'ta Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kato DağıPKK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında toprağa verilecek Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında...
Kadir Topbaş ve Recep Altepe için şok iddia Kadir Topbaş ve Recep Altepe için şok iddia
Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti
Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim var Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim...
Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı
Yukarı Çık

Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında...
Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit...

Haberi Oku