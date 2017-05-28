Kato'daki askerlere moral verdi: Bakan Soylu operasyon bölgesinde

Terör örgütü PKK, kurulduğu günden bu yana en ağır kayıplarını verdiği Kato Dağı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada askerlere moral verdi. Soylu'nun gezisine askeri yetkililer ile bölgede görev yapan geçici köy korucuları ve aileleri de katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Nisan'dan bu yana devam eden operasyonla ilgili incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesine gitti. Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından, Kato'da askerlerle birlikte çekilen fotoğraflar paylaşıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'a gitti. Bakan Soylu'yu Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın karşıladı.
HELİKOPTERLE KATO DAĞI BÖLGESİ'NE GEÇTİ
Soylu, burada yetkililerden operasyonla ilgili bilgi aldıktan sonra incelemelerde bulunmak amacıyla helikopterle Kato Dağı bölgesine geçti.
BAKAN SOYLU KATO'NUN ARDINDAN BEYTÜŞEBAP'A GEÇTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki incelemelerinin ardından Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Beraberindeki Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Beytüşşebap İlçesi'ne gelen Bakan Soylu, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaflar ile bir araya geldi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu'dan yolların yapılması, ilçeye doktor atanması konusunda taleplerde bulundu. Bakan Soylu, esnaf ziyareti esnasında caddede top oynayan çocuklara eşlik erderek, onlarla bir süre top oynayıp, çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret esnasında yanına gelen genç biri, işsiz olduğunu anlatması üzerine Bakan Soylu, Beyüşşebap Kaymakamı Murat Şener'e, gence iş bulma konusunda talimatta bulundu. Bakan Soylu'nun ziyareti sürerken, Beytüşşebap'da yaşayan yerel sanatçı Tıvorlu İsmail ise, yanına gelerek, kendisine Kürtçe şarkı okudu.
ASKERLERLE İFTAR YAPACAK
Bakan Soylu, Beytüşşebap'taki ziyaretinin ardından Helikopterle Şırnak'a geçerek, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na güvenlik güçleriyle iftar yapacağı öğrenildi.