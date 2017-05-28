Kavurmacı'dan 'Kaçmadım' haberi: İmza atmak için karakola geldi

Hakkında yurt dışına kaçtığı iddiaları ortaya atılan ve bu konuda sosyal medya üstünden kampanya yürütülen FETÖ sanığı Ömer Faruk Kavurmacı, polis karakoluna gelerek imza verdi.
Denetimli serbestlik ile tahliye olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, Florya Şenlikköy Karakolu'na gelerek imza attı.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından denetimli serbestlik ile tahliye olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın sabah 09.00 sıralarında Florya'da bulunan Şenlikköy Polis Merkezi'ne geldi.
"KONU YARGIDA YORUM YAPMAYACAĞIM"
Karakolda imza atan Kavurmacı, çıkışta basın mensuplarının sorularını, "Konu yargıda yorum yapmayacağım" diyerek yanıtsız bıraktı. Aracına binen Kavurmacı, hızla uzaklaştı.