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Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı habekr

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'ndan üzücü haber geldi. AKUT Arda Duman'ın cansız bedenini buldu.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı habekr

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'ndan üzücü haber geldi. AKUT Arda Duman'ın cansız bedenini buldu.

29 Mart 2019 Cuma 09:21
Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı habekr

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı habekr


İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'ndan üzücü haber geldi. AKUT Arda Duman'ın cep telefonundan alınan son sinyal, baz istasyonu bilgileri üzerinden belirlenen riskli alanı biraz daha daralttı. Çalışmalar bu alanda sonuçlandı. AKUT saat 21.00 civarında Arda Duman'ın cansız bedenini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiği o günden beri kendisinden bir haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmaları başladı.

Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti.

Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu vb kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman'ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Arda DumanAKUT EskişehirAKUT
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