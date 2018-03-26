Kayseri'de 5 kişinin öldüğü kazada 2 ağır yaralı var

Trafik terörü kendini bu kez Kayseri Melikgazi ilçesinde gösterdi. Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm'ün hayatını kaybettiği kaza yerinde toplanan vatandaşların video çekme temlaşı ilk yardım ekiplerini bile çileden çıkardı..



Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Balçık bulvarında bir otomobil ile ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Oluşan kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞIN GÖRÜNTÜLEME TELAŞI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme yapmak izin çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemine rağmen kazayı gören meraklı vatandaşlar cep telefonları ile kaza yapan araçları ve cenazeleri görüntülemek için yarıştı. Bazı vatandaşlar ise kaza yerinin yakınındaki çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak kaza yerini görüntülemeye çalıştı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi cenaze araçlarına konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada karışan ambulansta bulunan cenaze ise bir yolcu otobüsüne konuldu.

Kazaya karışan ve hurdaya dönen ambulans ve otomobil çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.