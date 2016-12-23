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23 Aralık 2016 Cuma 10:24

Kayseri halkı Suriye şehitleri'ni dualarla uğurladı

Suriye'de şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Kayseri'de yan yana düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

Kayseri halkı Suriye şehitleri'ni dualarla uğurladı
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Kayseri halkı Suriye şehitleri'ni dualarla uğurladı

'Fırat Kalkanı' operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı Elif'in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı.

Cuma namazını müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazına, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ağabeyinin fotoğrafına sarılan Şehit Osman Çelik'in kardeşi Ozan Çelik, "Hepimiz ayaktayız. Gerekirse ben de askere gitmeye hazırım" dedi. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı Elif de, cenaze törenine annesinin kucağında geldi. Burada babasının fotoğrafıyla oynarken ağlayan küçük Elif, yürekleri dağladı.

Şehitler Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya kılınan cenaze namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

 
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