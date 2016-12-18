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18 Aralık 2016 Pazar 08:54

Kayseri Şehidi Fehmi Barçın Bayrampaşa'dan uğurlanıyor

Kayseri'de düzenlenen alçak saldırıda şehit düşen Bayrampaşalı Piyade Çavuş Fehmi Barçın'ın naaşı evinin önünden helallik alınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kayseri Şehidi Fehmi Barçın Bayrampaşa'dan uğurlanıyor
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Kayseri Şehidi Fehmi Barçın Bayrampaşa'dan uğurlanıyor
 

Kayseri'deki hain terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Fehmi Barçın'ın cenazesi helallik alınması için baba evine getirildi. Bu sırada baba Bahri Barçın, anne Ayşe Barçın ile şehidin nişanlısı Elif Özcan'ın fenalaştıkları görüldü. Baba Bahri Barçın cenaze aracının önünde bulunan oğlunun fotoğrafına dokunmak istedi.

TERHİSİNE İKİ HAFTA KALMIŞTI

Terhisine 2 hafta kalan şehit olan Barçın'ın 35 gün sonra evleneceği Elif Özcan da uzun süre gözyaşı döktü. Özcan yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı, cenaze aracından uzaklaştırıldı. Şehidin cenazesi alınan helallik ve okunan duaların ardından cenaze namazının kılınacağı Ulu Camii'ne götürüldü.

Şehit onbaşı Abdulsamet Özen Körfez'den uğurlanıyor





Kayseri'de bombalı terör saldırıda şehit olan muharebe onbaşı 21 yaşındaki Abdulsamet Özen'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek, helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Kandıra Süllü Köyü'ne götürüldü.

Kayseri'de bölücü terör örgütünün bombalı saldırısında şehit olan muharebe onbaşı Abdulsamet Özen'in cenazesi, Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan evinin önüne getirildi. Şehidin babası Hüseyin Özen, annesi Hayriye Özen, 2 kardeşi ile yakınları güçlükle ayakta dururken, evin önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi tekbirler getirerek şehidin cenazesini karşıladı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Körfez Müftüsü Hasan Erdoğan'ın okuduğu dualara eşlik ederken, helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kandıra Süllü Köyü'ne götürüldü.

Bombalı saldırıda şehit olan 14 asker arasında bulunan er Raşit Yücel'in cenazesi ise bugün Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ŞEHİDİN ANNESİNDEN YÜREK BURKAN FERYAT

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen 21 yaşındaki Kenan Döngel'in naaşı sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Oğlunun tabutuna sarılıp öpen anne Şehime Döngel, "Mavişim, beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye feryat etti.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Er Kanan Döngel'in cenazesi, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Köseler Mahallesi Yıldız Sokak'taki evinin önüne getirildi. Dualar eşliğinde karşılanan şehidi, sevenleri yalnız bırakmadı. Cenaze aracından inerek evinin önüne gelen acılı baba Özcan Döngel, "Mavişim" diye ağladı. Şehidin naaşı omuzlara alınarak evinin önüne getirildi. İlçe Müftüsü tarafından okunan duaların ardından helallik alındı. Şehidin halası Şükriye Diken ve kardeşi Mertcan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Oğluna "Mavişim" diye ağlayan anne Şehime Döngel'in feryatları ise yürekleri dağladı. "Beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye ağlayan anneyi aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Anfi Tiyatro'ya getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sinop'a götürülecek.




 
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