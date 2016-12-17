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17 Aralık 2016 Cumartesi 16:36

Kayseri şehitleri, Kocaeli Körfez'den iki arkadaş aynı yerde şehit düştü

Kayseri'de vatani görevlerini yapan Kocaeli'den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü.

Kayseri şehitleri, Kocaeli Körfez'den iki arkadaş aynı yerde şehit düştü
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Kocaeli Körfez'den iki arkadaş aynı yerde şehit düştü

Kayseri şehitleri, Birlikte çok sayıda operasyona katıldılar, hainlerin korkulu rüyası oldular, dağlarda taşlarda PKK'lı teröristlere kök söktürdüler, mertçe savaşmaya cesaret edemeyen kalleşler, onları kalleş pusuda yakaladı. Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel Kocaeli'nde birlikte geldi asker ocağına.

Kayseri'de vatani görevlerini yapan Kocaeli'den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü. Erler Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in şehit oldukları memleketleri Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki ailelerine bildirilirken, büyük üzüntü yaşandı.
Kayseri 1 Komando Tugayı'nda vatani görevlerine yapan Kocaeli'den 2 arkadaş bombalı saldırıda şehit düştü. İzmit'te günlük yayınlanan yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak'ta oturan Hüseyin Özen'in 3 çocuğundan biri olan Abdulsamet Özen'in ailesine acı haber verildi. Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban aileye acı haberi verirken, üzüntü yaşandı. 4,5 aylık asker olan Abdulsamet Özen'in Hakkari'de 1,5 ay görev yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

VATAMINA CANIM FEDA

Körfez Fatih Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Raşit Yücel'in evine ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can giderken, ailesinin evde olmadığı görüldü. Şehidin fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel'e ulaşılırken, babasına ise ulaşılamadı. Şehidin annesinin eve getirilmesi için fabrikaya gidildi. Raşit Yücel sosyal paylaşım sitesindeki 26 Kasım tarihli paylaşımında, 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü.
İki askerin şehit olması Körfez'de büyük üzüntü yarattı.
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Kayseri şehitleri
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