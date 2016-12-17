Kayseri şehitlerine hüzünlü veda; Memleketlerine uğurlandı

Kayseri'de şehit sayısı 14'e çıktı.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ANNE VE BABA HASTANEYE KALDIRILDI

OSMANİYELİ ŞEHİT ER 1 AY SONRA TERHİS OLACAKTI

BAKAN ZEYBEKCİ ŞEHİDİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Kayseri’de teröristlerin bombalı araç yaptığı saldırıda şehit düşen 13 askerden, otopsileri tamamlanan 7'sinin cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, memleketlerine uğurlanmak için 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na getirildi.Burada düzenlenen törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitleri yakınları ve askerler katıldı. Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven dua okudu. Bazı şehit yakınları şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehitlerin naaşları askeri nakliye uçaklarına alınarak memleketlerine gönderildi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14'e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti., "Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz" dedi.Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Doğru, "İlimizde bu sabah gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası 44 yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize hızla intikal ettirilmiş, bu yaralılardan 3’ü acil servisimize ulaşmadan şehit düşmüştür. Diğer 41 yaralının tedavilerine ise acil servisimizde hızla başlanmış olup, bu yaralılardan 13’ü yoğun bakım servislerimize alınmıştır. Diğer hastalar ise acildeki tedavilerinin ardından kliniklere yatırılmışlardır.Öte yandan durumu ağır olup da ameliyata alınan yaralılardan 1‘i ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmiş, hastanemizdeki şehit sayısı 4’e yükselmiştir. Hastanemizde tedavisi süren diğer yaralılarımızın şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak alçakça ve haince gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını şiddet ve nefretle kınıyor; saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.'ın cenazesi Bursa'ya, onbaşı'in cenazesi Kocaeli'ne, er'ın cenazesi Kırşehir'e, er'in cenazesi Sinop'a, er'un cenazesi Afyonkarahisar'a, er'ın cenazesi Denizli'ye ve er'ın cenazesi İzmir'e gönderildi.Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerlerden er'ın acı haberi, İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.Şehit er Serdar Amak'ın İzmir'in Menemen İlçesi Asarlık Mahallesi'ndeki ailesine acı haber, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan aile bireyleri, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.Şehit er Serdar Amak'ın, yarın öğle Menemen'deki Merkez Yeni Cami'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.Kayseri'de bombalı araçlı saldırıda şehit olan 13 askerden komando er 20 yaşındaki'un acı haberi Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesi'nde oturan ailesine ulaştı.Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse bu sabah bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 asker şehit oldu. Şehitlerden komando er Kamil Tunç'un şahadet haberi, Hocalar İlçesi'nde oturan ailesine ulaştı. Şehidin babası inşaat işçisi İsmail Tunç ile annesi Hamiyet Tunç acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.Şehit Kamil Tunç'un ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu ve 4 ay önce askerlik görevine başladığı belirtildi. Samsun'da acemi birliğini tamamladıktan sonra Kayseri Komando Tugayı'nda askerlik görevini sürdüren Kamil Tunç'un sözlü olduğu kaydedildi.Kayseri'deki saldırıda Afyonkarahisarlı iki askerin de yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı askerlerin Sandıklı İlçesi'nden komando er Kayahan Uluhan ve İscehisar İlçesi'nden Arif Özkara olduğu öğrenildi.Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit olan 13 askerden komando er'un acı haberini alan anne Hamiyet Tunç ile baba İsmail Tunç fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Tunç çifti, Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan anne ve babayı Afyonkarahisar'dan gelen heyet hastanede ziyaret etti.Şehidin ablasıhaberi alınca sinir krizi geçirdi. Eve gelen yakınları ve komşular şehidin ablasını sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin halası Şennaz Yaşar, evin önünde ağlayarak feryat etti. Dedesi Mehmet Yıldırım, "Ben senin düğününe gelecektim. Şahadetine mi gelecektim?" diye gözyaşı döktü.Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Komşular ve yakınları şehidin baba evine akın etti.Şehit komando er Kamil Tunç'un askere gitmeden eczanede kalfa olarak çalıştığı ve 2 ay önce dağıtım izni için memleketine geldiği belirtildi.KAYSERİ'deki bombalı terör saldırısında şehit düşen 23 yaşındaki komando er'ın, Osmaniye'deki baba ocağına acı haber ulaştı.Sağlık ekipleriyle birlikte Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli Köyü'ndeki şehidin evine giden askeri yetkililer, acı haberi baba Muhterem ve annesi Yasemin ile 15 yaşındaki kardeşi'a verdi. Fenalaşan, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan şehit yakınları ve vatandaşlar, Türk bayrağı asılıp taziye çadırı kurulan şehit evine geldi. Terhisine 1 ay kalan ve bekar olan şehidin, askere gitmeden önce babası ile birlikte bir marangoz atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki şehit evini ziyaret etti. Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit olan Hasan İlhan'ın güçlükle ayakta duran babası Süleyman İlhan'a sarılan Bakan Zeybekci, başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Bakan Zeybekci, şehidin kardeşi 16 yaşındaki Fatih İlhan'a da sarıldı. Bir süre şehit evinde kalan Zeybekci, daha sonra ayrıldı.