Kayseri şehitlerini uğurluyor; Kayseri halkı yasta

KAYSERİ, HAİN SALDIRININ YASINI TUTUYOR

GECE BOYUNCA ZİYARETLER SÜRDÜ

GENEL TRAVMA VE YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYORLAR

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda şehit düşen askerler memleketlerine uğurlanıyor. Kayseri'de düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 14 askerden 5'i daha törenle memleketlerine uğurlandı.'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında 08.45'te bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi. TSK'dan yapılan açıklamada 14 askerin şehit olduğu, 55 personelin yaralandığı bildirildi.'in cenazesi askeri uçakla memleketlerine gönderilecek.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekili Taner Yıldız ve şehit yakınları katıldı.Dün düzenlenen törende şehit askerlerdenmemleketlerine uğurlanmıştı.Kayseri'de çarşı iznine çıkan 14 askerin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürürken,şehit Kırşehirli komando onbaşı Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş’ın cenazeleri Adli Tabiplik'te yapılan otopsi ardından Kırşehir’in Çicekdağı İlçesi'ne gönderildi. Diğer 5 şehiin cenazesi de Erkilet 12'nci Hava Ana Ulaştırma Komutanlığı'nda yapılacak tören ardından askeri uçaklarla memleketlerine uğurlanacak.Merkez Talas İlçesi'nde 38 AB 180 plakalı halk otobüsünün sol tarafına yanaştırılan bir araçla düzenlenen bombalı saldırı sırasında genellikle sol taraftaki ikili koltuklarda oturan veya ayakta duranların şehit olduğu ifade edildi. Hain saldırı yerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre uzakta bulunmasının yaralılara daha çabuk müdahale edilmesi açısından, daha fazla can kaybının önüne geçtiği bildirildi.Kayseri’de hain bombalı patlamaya ilişkin olarak ‘Çektar’ ve ‘Botan’ kod adlarını kullanan üzerinden Mehmet Oluk adına sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi çıkan teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Olay yeri ekiplerince, patlamanın olduğu alanda yerde bulunan cep telefonları da tek tek incelenerek, teröriste ait olması muhtemel sim kartının bulunmasına çalışıldı.Hain saldırıda kullanılan bombanın İstanbul Beşiktaş’daki gibi fabrikasyon bomba olduğu ancak, gücünün daha düşük olduğu ifade edildi. Polis yetkilileri, olay yerindeki asfaltta ki tahribattan, bombanın 150-200 kilo dolayında olduğu değerlendirmesini yaptı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın meydana geldiği Talas Bulvarı üzerindeki tahrip olan otobüs durağı ile yolda asfaltla çalışması yapıldıktan sonra, durağa 3 Türk bayrağı asıldı. Yoldan geçenlerin durak çevresinde şehitler için dua ettikleri görüldü. Kayseri'deki halk otobüsleri ise camlarına terör saldırısını kınayan pankartlar, aynalarına ise siyah kurdeleler astı.ERÜ Tıp Fakültesi'ndeki yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimihastaneye getirilen yaralılarla ilgili, şu bilgileri verdi:"Bombalı terör saldırısı sonrası 44 yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize hızla intikal ettirilmiş, bu yaralılardan 3’ü acil servisimize , biri de ameliyat sonrası yoğun bakım servisimizde şehit düşmüştür. Diğer 40 yaralının tedavilerine ise acil servisimizde hızla başlanmış olup, bu yaralılardan 13’ü yoğun bakım servislerlerimize alınmıştır. Diğer hastalar ise acildeki tedavilerinin ardından kliniklere yatırılmışlardır. Hastanemizde tedavisi süren diğer yaralılarımızın şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."Genel travma, kafa ve bacak travması ve yanık nedeniyle yaralanan askerleri dün gece 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri AK Parti, CHP ve MHP yeni ve eski milletvekilleriyle bu sabah Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak ziyaret ederek, moral verdi. Yaralı askerlerin aileleri de hastane yönetiminin verdiği izinle servislerde yatan çocuklarını gördü.Türkiye Odalar Birliği önderliğinde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD),Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkan ve yöneticileri Kayseri’ye gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Kayseri halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri önce şehit erlerin cenazelerinin uğurlama törenine katıldı. Yöneticiler daha sonra Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir’deki ziyarette sivil toplum örgütlerinin başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir süre görüşerek, olaydan duydukları üzüntüyü ve taziyelerini söyledi. Heyet daha sonra, patlama olan yere geçerek, burada şehitler için dua etti. Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet daha sonra Radisson Blu otelinde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldikten sonra, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) ortak açıklama yaptı.Heyet adına hazırlanan bildiriyi okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:"Maalesef milletimizin huzurunu bozmak isteyenler dün, huzur şehri Kayseri’de çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdi. Tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı yaşadık. Saldırıda şehit olan askerlerimize, bu vatanın kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor.Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor.Önce 15 Temmuz darbe girişimi, geçen hafta İstanbul’da polisimize, şimdi Kayseri’de askerimize yapılan hain saldırı. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır.Ama başaramıyorlar, başaramadıkça vahşileşiyorlar. Hesap edemedikleri şu: Onlar polisimize, askerimize el uzattıkça bu millet polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor. Onlar saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım: Terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Terör örgütleri kendilerini satılığa çıkarmış, kendilerini efendilerine peşkeş çekmiş katil sürüleridir. Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi ise bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Bu süreçte aman tuzaklara, provokasyonlara dikkat. Oyuna gelmeyelim. Gerçek vatanseverlik, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmaktır. Yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür.Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz. Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan, terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin, bu süreçte ne demokrasi, ne hukuk, ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz."