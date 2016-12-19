Kayseri şehitleriyle vedalaştı: Teröre lanet yağdı

Memur - Sen İl Temsilcisi Kalkan: “Terör kararlılıkla bertaraf edilecek”

STK’lar adına Sivil Dayanışma Platformu açıklama yaptı

Kayseri’de Cumartesi günü meydana gelen hain terör saldırısına tepkiler kapsamında, patlamanın meydana geldiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesi yakınındaki Şehit Komandolar Durağı önünde çok sayıda kurum ve STK adına basın açıklaması yapıldı, şehitler için karanfil bırakıldı, dualar edildi.Yerleşkedeki Süleyman Demirel Spor Salonunda bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler Şehit Komandolar Durağına tel’in yürüyüşü yaptı. Sık sık slogan atan ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrenciler arasında, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler dikkat çekti.Şehitler için bir dakika saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven basın açıklaması yaptı. Söz konusu terör saldırılarının Türkiye’nin gelişimini engellemek için yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, “Üzgünüz, kızgınız ama bir o kadar da güçlü ve kararlıyız.” dedi.Prof. Dr. Güven: “Türkiye’nin inşasına mani olamayacaklar”sözlerini şöyle sürdürdü:“Düşman askerine ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten Çanakkale Ruhu, Anadolu’dan düşmanı tamamen temizleyip denize döken ‘Milli Mücadele Ruhu’, 15 Temmuz’da darbecilere dur demesini bilen ‘Yenikapı Ruhu’, Milletimizin içerinde var olan, cesaret ve kahramanlığın göstergesidir. Devletimiz ve milletimiz bir üyesi kalmayana kadar tüm terör örgütlerini yok etme kararlığındadır. Biz buna inanıyor ve güveniyoruz.Milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı ebediyete kadar sürecektir. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşasına kimse mani olamayacaktır.Biz Erciyes Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın terör örgütlerine karşı başlattığı milli seferberliği sonuna kadar destekliyor ve tüm gücümüzle buna destek olmaya çalışacağımızı buradan belirtiyoruz.Türkiye’nin her alanda gelişip büyümesi, ekonomik olarak kalkınması, dünya arenasında söz sahibi lider ülke konumuma ulaşabilmesi için herkese eskisinden daha çok görev düştüğü inancıyla, Erciyes Üniversitesi olarak var gücümüzle çalışacağız.”Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in ardından İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, dua etti.Ardından, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Kayseri’deki sendika temsilcilikleri adına Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan basın açıklaması yaptı. Son 5 yıl içerisinde Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan düşmanlarının saldırısına maruz kaldığına dikkat çeken İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Bir futbol müsabakasında güvenliği sağlamakla görevli gencecik polisleri şehit ederek, çarşı iznine çıkan askerlere bomba yüklü araçla saldırarak, sivilleri öldürerek bir şey elde edeceklerini sanan bu pespaye sürüsünün, döktüğü kanda boğulacağı zaman yakındır. 15 Temmuz gecesi vatan sevgisini en üst seviyede gösteren milletimizin bu bilincini zaafa uğratmak, toplumsal kırılganlık meydana getirmek hedefiyle yapılan bu insanlık dışı saldırıları, yine milletimiz büyük bir kararlılık ve basiretle bertaraf edecektir.” diye konuştu.Daha sonra, tüm sivil toplum kuruluşları adına Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mustafa Özkan basın açıklaması yaptı. Tüm terör saldırılarının Türkiye’nin yükselişini durdurma, boyun eğdirme, iç savaş çıkarma amacıyla yapıldığını belirten Mustafa Özkan, “Devletimizin bu hain teröristleri besleyen gizli güçlere en kısa sürede gücünü göstereceğinden şüphemiz yoktur. Bu saldırılar bizim kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla, huzur içinde yaşama istek ve arzumuza en ufak bir zarar vermemekte, bununla beraber hainlere öfke ve hiddetimizi artırmaktadır. Yılardır devam eden bu girişimler ve oyunlar, ülkemiz topraklarından bir karışın dahi koparamamış, bundan sonra da koparamayacaktır. Teröristler şunu bilmelidirler ki, bu millet mağlubiyet nedir bilmez, ölümlerden doğar, bitti denilen yerden yeniden başlar. Tarihin hiçbir döneminde bu millet düşmanlarına diz çökmemiş ve boyun eğmemiştir.” ifadelerini kullandı.Basın açıklamalarının ardından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi ve toplu dua edildi. Tel’in yürüyüşüne katılanlar yine sloganlar atarak, Şehit Komandolar Durağından ayrıldı.