Kayyumlar için bakanlık 66 sayfalık rapor yayınladı

KURUMLARA GÖNDERİLDİ

ÖRGÜTSEL EĞİTİM

‘KANDİL’E GİDİLDİ’

‘DERNEĞE PARA AKIŞI’

Terör örgütleriyle içiçe geçen belediyelerde yaşananlar belgeleriyle bakanlık tarafından hazırlanan raporlara girdi.İçişleri Bakanlığı’nın, “Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler” başlıklı 66 sayfalık raporunda, Doğu ve Güneydoğu’daki belediyelere kayyum atanmasına neden olan gelişmeler anlatıldı.Bugün Gazete Habertürk'te Helin Şahin imzasıyla yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu raporunda, PKK ile ilişkili 10 il, 63 ilçe, 12 belde, FETÖ ile ilişkili 6 ilçe (4’ü AK Parti, 1’i MHP ve 1’i bağımsız), 1 belde (MHP) belediyesine kayyum atandığı anımsatılarak, terör örgütü PKK’nın 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra bazı il ve ilçelerde sözde özyönetim ilan ederek terörü şehirlere taşıdığı kaydedildi. Devletin belediyelere tanıdığı imkânların teröre hizmet için kullanıldığı vurgulanan raporda, belediyelerde PKK mensuplarının ve operasyonlarda ölen teröristlerin yakınlarının istihdam edildiği belirtildi.İngilizce ve Türkçe yazılan uluslararası birçok kuruma gönderilen raporda, eşbaşkanlığın PKK tarafından uygulandığı ifade edilerek “Dağ kadrosunda olan PKK’lılar belediyelere kadrolu personel olarak atanmıştır. Belediyede çalışma odaları bulunan ve belediye başkanı ile aynı imkânlara sahip olan eşbaşkanlar imar, ruhsat ve ihale işlerinde söz sahibi olmuşlardır” denildi. Belediyelere ait makam araçlarıyla dağa silah taşındığı dile getirilerek PKK’ya yakın olmayan belediyelere yaşam hakkı tanınmadığı vurgulandı.Raporda, ölen terörist yakınlarına belediyelerde çalışır gibi gösterilerek para verildiği, belediyelerin park, bahçe, büfe, kantin gibi işletmelerinin bu ailelere usulsüzce devredildiği, kendilerine oy vermeyen vatandaşların sularının kesilip çöplerinin toplanmadığı kaydedildi. Belediyelerin açtığı gençlik merkezleri, öğrenci evleri, spor salonları, el işi kursları ve tiyatrolarda sosyal faaliyet adı altında örgütsel eğitimler verildiği anlatılan raporda, gençlerin belediyelere ait kamplarda PKK’ya bağlılık yeminleri ettirilerek dağ kadrosuna gönderildikleri ifade edildi.Raporda, terörist cenazelerinin istismar edilerek halkı tahrik için günlerce gömülmediği, cenazelerini alan ailelerin tehdit edilerek gömülmelerin önüne geçildiği belirtildi. Hukuki niteliği olmayan “GAP Belediyeler Birliği” adlı oluşuma Erciş Belediyesi’nce üyelik aidatı adı altında 68 bin TL aktarıldığına değinilen raporda, belediyelerde delil olabilecek belgelerin su baskını ve yangın ile imha edildiği vurgulandı.Raporda, imar düzenlemelerinde PKK’ya müzahir kişi ve kuruluşların kayrıldığı, belediyelere ait taşınmazların PKK’ya yakın STK’lara verildiği belirtildi. Sosyal yardımların yakınları dağda olan ve çatışmalarda ölenlerin ailelerine yapıldığı ifade edilen raporda, “Yoksullara yardım adı altında dağ kadrosuna eleman temin eden ailelere yardımlar yapıldı. Suriye ve Irak’ta kardeş belediyeler icat edilerek Kandil ziyaretleri yapıldı. Yurtdışı ziyaretleri ise PKK’nın toplantılarını yaptığı ülkelere yapılmıştır” denildi.İş makinelerinin örgüt amaçlarına yönelik kullanıldığı aktarılan raporda, resmi belediye araçlarının PKK’lı teröristlere verildiği ve silahlı eylemlerde kullanmalarına olanak tanındığı kaydedildi. Raporda, belediyelerde çalışan ancak işe gelmeyen birçok kişiye ödemelerin yapılmasına devam edildiği ve PKK ile bağı olan Sarmaşık Derneği’ne düzenli para aktarıldığı belirtildi. Belediye çalışanlarından bağış adı altında zorla para alındığı vurgulanan raporda, ayni yardım malzemesi için yapılan ihalelere ilişkin kayıtların imha edildiği ve tahsilatların PKK tarafından yapıldığı vurgulandı.