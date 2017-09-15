Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
146.062
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6684
EURO
4.1064
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0

Kerem Kılıçdaroğlu birliğine teslim oldu: Şafak saymaya başladı

Sivas'ta acemi birliğine teslim olan Kerem Kılıçdaroğlu kısa dönem askerlik yapacak.

Kerem Kılıçdaroğlu birliğine teslim oldu: Şafak saymaya başladı

Sivas'ta acemi birliğine teslim olan Kerem Kılıçdaroğlu kısa dönem askerlik yapacak.

15 Eylül 2017 Cuma 22:46
Kerem Kılıçdaroğlu birliğine teslim oldu: Şafak saymaya başladı

Kerem Kılıçdaroğlu birliğine teslim oldu: Şafak saymaya başladı


Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmayacağını  daha önce açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu.


Sivas'ta birliğine teslim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kamuflaj giyerek yakınlarını uğurladı. Nişanlısı Mine Alşan ile vedalaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a gelerek birliğine teslim oldu. Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı.


Kerem Kılıçdaroğlu'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti. Minibüs ile 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı.

Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368'inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu'nun 6 Ekim'de yemin edeceği öğrenildi.

Kerem Kılıçdaroğlu daha sonra, kamuflaj giyerek yakınlarını uğurladı.

Bedelli Askerlik çıkacak mı; Son sözü Erdoğan söyledi
Bedelli Askerlik çıkacak mı; Son sözü Erdoğan söyledi
BBP'nin Bedelli Askerlik önerisi; Sayın Destici zamanı mı şimdi?
BBP'nin Bedelli Askerlik önerisi; Sayın Destici zamanı mı şimdi?
Kılıçdaroğlu; Bedelli'den elde edilen gelir nereye gitti?
Kılıçdaroğlu; Bedelli'den elde edilen gelir nereye gitti?
Bedelli askerlik şartları belli oldu.
Bedelli askerlik şartları belli oldu.
Bedelli Askerlik'te son durum: Şartlar değişiyor
Bedelli Askerlik'te son durum: Şartlar değişiyor
Bedelli askerlik ücreti düşürülüyor: Büyük indirim
Bedelli askerlik ücreti düşürülüyor: Büyük indirim
Bedelli askerlik için TSK'dan özür diledi
Bedelli askerlik için TSK'dan özür diledi
Gürsel Tekin: Kerem Kılıçdaroğlu hariç bu yasadan herkes faydalandı
Gürsel Tekin: Kerem Kılıçdaroğlu hariç bu yasadan herkes faydalandı
Anahtar Kelimeler:
Kerem KılıçdaroğluChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik çıkacak mı; Son sözü Erdoğan söyledi
Bedelli Askerlik çıkacak mı; Son sözü Erdoğan söyledi
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde çirkin görüntüler
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde çirkin görüntüler
S-400 füzeleri için Rus basınından Türk Bayraklı fotoğraf
S-400 füzeleri için Rus basınından Türk Bayraklı fotoğraf
Siirt'te esrarengiz zehirlenme; 92 kişi hastanelik oldu
Siirt'te esrarengiz zehirlenme; 92 kişi hastanelik oldu
Şehitliğe havanlı saldırıya misliyle karşılık
Şehitliğe havanlı saldırıya misliyle karşılık
Şehitliğe havanlı saldırıya misliyle karşılık
Şehitliğe havanlı saldırıya misliyle karşılık
Erdoğan'a benzemeyen heykele 'Kimse Erdoğan'a benzeyemez'li savunma
Erdoğan'a benzemeyen heykele 'Kimse Erdoğan'a benzeyemez'li savunma
Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek
Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim