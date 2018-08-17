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Keşan'da korkutan deprem: Keşan 3.7 ile sallandı

17 Ağustos Büyük Marmara Faciası'nın yıl dönümünde Trakya'da korkutan deprem. Trakya'da İpsala ile Keşan arasında meydana gelen deprem 3.7 olarak açıklandı. AFAD depremin 19 KM derinlikte oluştuğunu duyurdu.

Keşan'da korkutan deprem: Keşan 3.7 ile sallandı

17 Ağustos Büyük Marmara Faciası'nın yıl dönümünde Trakya'da korkutan deprem. Trakya'da İpsala ile Keşan arasında meydana gelen deprem 3.7 olarak açıklandı. AFAD depremin 19 KM derinlikte oluştuğunu duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:16
Keşan'da korkutan deprem: Keşan 3.7 ile sallandı


Keşan'da korkutan deprem: Keşan 3.7 ile sallandı

Son Depremler, Trakya'da deprem hareketliliği. Merkez Üssü Edirne'nin Keşan ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

AFAD depremin merkez üssünü İpsala ile Keşan arası olarak duyurdu.

Yer kürenin 19 KM derinliğinde oluşan deprem başta Keşan olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak ilan etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Deprem Aliço Pehlivan köyü yakınlarında oluştu. Siğilli, Esetçe, Kocahıdır, Merkez Keşan İlçesi ile Paşaköy ve Beğendik depremi yoğun olarak hissetti. 

Keşan Akçeşme'deki deprem haraketliliği devam ediyor. 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntının ardından aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Keşan'da meydana gelen depremin ayrıntıları takip ediliyor.

Son Güncelleme: 17.08.2018 06:43
Anahtar Kelimeler:
Son Depremler
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