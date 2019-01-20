Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101801
ALTIN
220.039
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9590
EURO
6.0040
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Keyfine göre sağlık raporu alanlar yandı; İşten atılma nedeni

Sağlık raporu alarak sık sık işe gelmeyen çalışanlara kötü haber. Raporluyken işten atılan bir işçinin açtığı dava bu konuda yeni işten atılmalara gerekçe gösterilebilecek cinsten. Çünkü kararı Yargıtay da onadı.

Keyfine göre sağlık raporu alanlar yandı; İşten atılma nedeni

Sağlık raporu alarak sık sık işe gelmeyen çalışanlara kötü haber. Raporluyken işten atılan bir işçinin açtığı dava bu konuda yeni işten atılmalara gerekçe gösterilebilecek cinsten. Çünkü kararı Yargıtay da onadı.

20 Ocak 2019 Pazar 11:29
Keyfine göre sağlık raporu alanlar yandı; İşten atılma nedeni

Keyfine göre sağlık raporu alanlar yandı; İşten atılma nedeni



Hasta olmamasına rağmen sürekli sağlık raporu alarak devamsızlık yapan işçi kapı önüne konuldu. İşe iade davası açan işçiye Yargıtay’dan da kötü haber geldi.

İstanbul'da sık sık sağlık raporu alan bir işçi işten çıkartıldı. Dava açan işçi mahkemeyi kaybederken, Yargıtay da işçinin aleyhine karar verdi

İstanbul'da yükleme işçisi olarak çalıştığı işyerinden, 'sık sık rapor alıp devamsızlık yaptığı' gerekçesiyle kovulan genç, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve kanunî sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. Davalı işveren, davacının kaytarmak için sürekli rapor aldığını öne sürdü. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Taraf avukatları mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf müracaatını kabul ederek işçinin işe iadesine hükmetti. Bu kez davalı avukatı kararı temyiz etti.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Kararda, davacının iş akdinin haksız ve geçersiz olarak hasta olmadığı halde raporlar getirip kasten devamsızlık yaptığı gerekçesiyle İş Kanunu'nun 25/2. maddesi gereğince feshedildiği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu sebeple devamsızlığının iş yerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu'nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, iş yerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi 'Muhtelif sağlık birimlerinden hasta olmadığınız hâlde raporlar getirip, işe kasten devamsızlıkta bulunmanız' gerekçesi ile 4857 sayılı kanunun 25/I2. maddesi uyarınca tarihinde feshedilmiştir. Davacının haklı sebep niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmelidir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce İş Kanununun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu
Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti
Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti
Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5
Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5
Bilet bulamayınca tren yolunu kapatanlara vatandaşlardan sert tepki
Bilet bulamayınca tren yolunu kapatanlara vatandaşlardan sert tepki
Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı
Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı
Profesyonel Taşınabilir Ses Sistemleri
Profesyonel Taşınabilir Ses Sistemleri
Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü
Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü
Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat
Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort