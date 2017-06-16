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16 Haziran 2017 Cuma 11:35

Kılıçdaroğlu; Bahçeli'nin de adalete ihtiyacı olacak

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi. 

Kılıçdaroğlu; Bahçeli'nin de adalete ihtiyacı olacak
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Kılıçdaroğlu; Bahçeli'nin de adalete ihtiyacı olacak


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eleştirilerine yanıt vererek, "Eğer yürüyüşler, yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum. Bu yürüyüşü, ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'ta başladığı ve İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tamamlanacak 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününe başladı. Yürüyüş öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili gelen tepkilerin son derece olumlu olduğunu söyledi. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Arada bir eleştiri gelmekle beraber gelen tepkiler, son derece olumlu. Bu da Türkiye'nin adalete duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını da gösteriyor. Dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul'a kadar sürmesi, bizim açımızdan da Türkiye açısından da adalet isteyen herkes açısından da son derece önemli ve değerli" diye konuştu. 

"YÜRÜMENİN SUÇ OLDUĞUNU İLK KEZ DUYUYORUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP'nin yürüyüşünü samimi bulmadığına dair eleştirisi sorulan Kılıçdaroğlu, "Eğer yürüyüşler, yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar, sabah akşam zaten yürüyorlar. Metroya, otobüse binerken, yürüyorlar. İş yerlerine giderken, gelirken, yürüyorlar. Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine biz ülkemizde, bu yürüyüşü birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak. Adalet yürüyüşümüzü bu eleştirilere rağmen yerine getireceğiz" diye yanıt verdi. 

"BUGÜN 22 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIZ"

Yürüyüşün ardından ilk gecenin nasıl geçtiği ve yorgun olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hiç yorgunluk hissetmiyoruz, dersek doğru değil. Gerçekçi olmak lazım; ama yorulduk, diye ah vah edecek halimiz yok. Son derece dinamik, yolumuza devam edeceğiz. Akşam dinlendik zaten. İnsanlar eğlendi. Keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Dün dinlenmeden, uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün belli etaplar dinlenmeyle geçirilecek sonra asıl yere ulaşılacak. Toplam yürüyeceğimiz kilometre, 22 olacak. Bugün 22 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşe değişik illerden güzergah üzerinde katılım da olacak"

"ELEŞTİRİDEN HERHALDE ÇEKİNDİ, KLASİK ERDOĞAN TARZI" 

'Rabia işareti' eleştirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında 'rabia' dememesi de sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eleştiriden herhalde çekindi; çünkü benim yaptığım eleştiri, haklı bir eleştiriydi. 'Rabia'yı ilk kez dillendiren o. İşareti kullanıyorum, diyen o. Şimdi vazgeçiyorum, diyen yine o. Klasik bir Erdoğan tarzı" dedi. 

İKİNCİ GÜN YÜRÜYÜŞÜ KAHRAMANKAZAN'DA SONA ERECEK
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü', ikinci gününde, Hipodrom mevkisinden başladı. Bugünkü yürüyüşün, Kahramankazan girişindeki bir fabrikada sona ermesi bekleniyor. 

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a doğru yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'nde, Ankara'da şehir merkezi dışına ulaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yürüyüşün ikinci gününde milletvekilleri ve vatandaşlar da eşlik etti. 
Kılıçdaroğlu, yürürken, bir vatandaş CHP liderinin yanına gelerek, "Destekliyoruz. Bir vatandaş olarak saygı duyuyorum başkanım" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun korumalarının, yürüyüş sırasında güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullandığı görüldü. 

CHP'Lİ TEKİN BİNGÖL: BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI BU AÇIKLAMAYI KİMSE CİDDİYE ALMAYACAKTIR

CHP'li Tekin Bingöl, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, " Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda bahçeli'nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli'nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir" dedi.   

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara Güven Park'ta başlatılan  'Adalet Yürüyüşü'nün 1. günü  tamamlandı.  Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin Bingöl:" Bugün sabah başlattığımız adalet yürüyüşü yaklaşık 434 kilometre sürecek. Planlamamız günlük 17-18 kilometre arasında. Ancak bugün bu süreyi aştık. Yarın 3 ayrı noktada yaklaşık 5'er kilometrelik mesafelerle molalar vereceğiz.  Planlamay agöre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevi'nin önüne varmış olacağız. Sayın Berbereoğlu bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması o cezaevine kadar sürecek. Sadece Ankara'da Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmedik. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bütün örgütlerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarının da verdiği desteklerle çok önemli etkinlikler düzenlediler. Yarından itibaren örgütlerimiz en az günde 4-5 farklı etkinlik yapacaklar. Bizim bu yaptığımız etkinlikler Türkiye ile de sınırlı değil, yurtdışı birliklerimizde aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar. Pankartlı eylemleri Türkçe , Türkçe'nin yanı sıra diğer ülkenin kullandığı dille de Bütün Avrupa'da bu tür etkinlikleri yaygınlaştıracaklar. Uluslararası arenanın çok ciddi bir şekilde dikkatini çekti. Yarın sabah 08.00'da yürüyüşümüzü başlatacağız. Son derece talihsiz, çirkin, tahrik edici  bir açıklama burada hiç bir şekilde şiddete meydan vermeden bir demokratik hak kullanılıyor. Demokrasiye tahammülü olmayanlar  işte böyle açıklamalar yaparlar. Bahçeli'nin yaptığı bu açıklmayıu kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda bahçeli'nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklmaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli'nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir" diye konuştu.
 
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