Kılıçdaroğlu; Bu bir parti yürüyüşü değil, yolumuz uzun

Milletvekili'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyerek yola çıkan: Bu 'Adalet Yürüyüşü' bir parti yürüyüşü değil adaleti savunan her görüşten insan destek veriyor" dedi.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün ilk mola gününde yaptığı açıklamada, "Güzel bir yürüyüş oldu bugün. Bir iki provokatif eylem oldu. Emniyet güçlerine teşekkür etmek durumundayız. Güzel bir yürüyüş olmasını herhangi bir sorun çıkmamasını sağladılar. Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz. Yürüyüşümüz yankı buldu çünkü toplum adalete hasret. Haksızlığa tahammül edemiyor. Bu Adalet yürüyüşü bir parti yürüyüşü değil. Adaleti savunan her görüşten insan bize destek veriyor. Adaleti savunan herkese şükran, saygı duyuyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu, "Hem hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu, "Bu Adalet yürüyüşü bir parti yürüyüşü değil. Adaleti savunan her görüşten insan bize destek veriyor. Adaleti savunan herkese şükran, saygı duyuyoruz. Bu güzelliği inşallah İstanbul'a kadar götüreceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, "21 kilometre ciddi bir performans biraz düşürmek lazım. Parlamentodaki çalışmalar devam ediyor oradan da bize bilgi aktarımı var" dedi.Kılıçdaroğlu, "Yargılamalar konusunda tarafsızlık yok. Yargıç tarafsız olmalı, hukukun üstünlüğüne göre karar vermeli. Dosya boşsa mahkumiyet kararı veriliyorsa bu doğru değil. Hükümeti defalarca uyardım yanlış dedim. Bütün yetki saraya ait. Oradan gelen talimata göre karar veriliyor" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün ilk gecesini Ankara Hipodrom alanında geçirecek.Burada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Kılıçdaroğlu "Adalet yürüyüşü"nün ilk gününü anlattı. Yürüyüşe ilişkin Kılıçdaroğlu, "Heyecanlı bir grup vardı. Güzel bir yürüyüş oldu bugün. Bir iki provokatif eylem oldu. Emniyet güçlerine teşekkür etmek durumundayız. Güzel bir yürüyüş olmasını herhangi bir sorun çıkmamasını sağladılar. Bu daha birinci etap. Yarın 22 kilometrelik bir yolumuz var. Yarın sabah 8'de devam edeceğiz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "Yine yürüyeceğiz adalet için. Adaleti sağlamak için. Yurt içinde ve yurt dışında bizim bu yürüyüşümüz yankı buldu. Yankı bulması da doğal çünkü toplum adalete hasret. Haksızlığa tahammül edemiyor. Haksızlıkları bir gazeteci dile getiriyorsa işinden oluyor ve hapise atılıyor. Bir iş adamı dile getiremiyor çünkü kanun hükmünde kararname ile bütün mal varlığına el konulabilir. Akademisyen dile getirdiğinde üniversiteden atılıyor. Bu görev dolayısıyla bize düşüyor. Bu görevi biz yerine getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.