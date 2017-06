Kılıçdaroğlu Gaffar Okan'ın mezarını ziyaret etti

terörün hala can yaktığını belirterek, "Terörle mücadele konusunda bizden ne istiyorsunuz siz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz terörü istemiyoruz, kendi topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz" dedi.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı gününde önce Sakarya'nın Hendek İlçesi Nuriye Mahallesi'nde bulunan mola yerinden ayrılarak, şehit Emniyet Müdürü'ın ilçedeki mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu dua okuyarak şehit emniyet müdürünün mezarına çiçek bıraktı. Daha sonra yürüyüşün yapılacağı alana geçen Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu.yürüyüşün 16'ıncı gününde yollarına inançla, kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Bugün Adalet Yürüyüşü'müzün 16'ıncı günü. Yolumuza yine inançla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bugünkü basın toplantısını şehit aileleriyle birlikte yapıyoruz. Sabah Gaffar Okkan'ın mezarlığını ziyaret ettik.Gaffar Okkan Diyarbakır'da terörün en yoğun olduğu dönemde görev yapan emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda'ın kararlılığı sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin her köşesinde takdir toplamıştır. Terörle mücadelede halkın desteğini almak, halkla terörü ayırmak konusunda halkın verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntem gerçekten son derece değerlidir. Bütün emniyet teşilatının da Gaffar Okkan'ı örnek olarak almasını yürekten isterim.Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Öldüğü gün Uğur Mumcu'nun yine bir teröre kurban gittiği gündür. Diyarbakırlıların büyük bir kısmı çocuklarına, Gaffar Okkan öldükten sonra onun ismini vermiştir, kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz, Gaffar Okkan'ı unutmayacağız" dedi.Terörün hala can yaktığını söyleyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Terörden çok çektik, acı çektik, analar ağlamasın diye zaman zaman söylemlerde bulunduk. Zaman zaman şiirler okuyup türküler yaktık ama önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör hala can yakıyor, özellikle terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz ve her sefer her ortamda dile getiririm derim ki, terörle mücadele konusunda bizden ne istiyorsunuz siz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz terörü istemiyoruz, kendi topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz."Kılıçdaroğlu'nın açıklamasının ardından yürüyüşe geçildi.