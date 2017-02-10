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10 Şubat 2017 Cuma 10:31

Kılıçdaroğlu: Kimsenin can ve mal güvenliği yok

Referandum öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar. Kılıçdaroğlu yeni süreçte KHK'lar ile işten atılanların durumunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: Kimsenin can ve mal güvenliği yok
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Kılıçdaroğlu: Kimsenin can ve mal güvenliği yok

Türkiye referandum sürecine girerken ana muhalafet partisi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli uyarılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuşuyor.

"Son çıkardıkları Kanun Hükmünde Kararnamelerle referandumun adil olmayacağını ilan ettiler. Bu Anayasa Mahkemesi topluma güvence veremez, haklarımızı güvence altına alamaz. Anayasa Mahkemesi görevini yapmıyor. Şu anda Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

Bilim insanlarını kapının önüne koyuyorlar. Birinci sorumlu YÖK'tür. Çünkü YÖK 12 Eylül sonrası kurulmuş bir darbe kurumudur. Batı'dan Türkiye'ye bakıldığında üniversite olmadığı algısı ortaya çıkıyor. Çünkü bu kadar bilim insanı görevden alınmış diğerlerinden tık yok. Bu üniversiteler bu anlayışla giderse, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığı bekliyor.

Öğretim üyesini üniversitenden atıyorsunuz, yurt dışına çıkış yasağı getiriyorsunuz. Ama Türkiye'de gezebilirsin diyorsunuz. Bu Türkiye'yi yarı açık cezaevine çevirmektir. Anayasa değişiklikleri kabul edilirse Türkiye'nin nasıl tehlikeli bir mecraya sürükleneceğini düşünmemiz lazım.
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