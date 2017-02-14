Kılıçdaroğlu: Milletin ferasetine güveniyoruz

"MİLLETİN HAKEMLİĞİNE GİDECEĞİZ"

12 EYLÜL-20 TEMMUZ KARŞILAŞTIRMASI

"HAYIR DİYENİ TERÖRİST GİBİ TANIMLARSAN..."

REFERANDUMDA OYLANACAK MADDELERE ELEŞTİRİ

Türkiye Anayasa Değişikliği için referanduma hazırlanırken, ana muhalefet partisi, değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğini duyurdu. CHP lideri, "Asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz" dedi.Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Halkın konuya el koyup kesin bir şekilde çözmesidir. Amasya Tamimi'nde denildiği gibi, milleti azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandıkta kararın verileceği 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Son söz yüce divan değil, milletin divanıdır."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürmeyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Halkın konuya el koyup kesin bir şekilde çözmesidir. Amasya Tamimi'nde denildiği gibi, milleti azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandıkta kararın verileceği 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Son söz yüce divan değil, milletin divanıdır" dedi.lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:"Son 13 yılda ödenen faiz miktarı 321 milyar lira. Vatandaşın derdi bu, bu dertten kurtulmak istiyor. İcra dairelerinde 26 milyon dosya var. Vatandaşların yarısı icralık. Bu işsizliği doğuruyor. Vatandaşın derdi bu, bunların derdi 'başkanlığı getireceğim'.15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu, hep beraber mücadele ettik, dik ve onurlu durduk. Ama 20 Temmuz'da başka bir darbe oldu, OHAL ilan edildi. 1 milyondan fazla aile mağdur edildi. 12 Eylül darbesinde 3 bin 854 öğretmen ihraç edildi, 20 Temmuz'dan sonra 30 bin 470. Kenan Evren'in bile yapamadığını yaptılar. 12 Eylül döneminde 120 akademisyen ihraç edildi, bu dönemde 4 bin 811. Siyasi partiler yasasına göre bir üniversite hocası arzu ettiği partiye üye olabilir. Şimdi siz, beğenmediğiniz üniversite hocalarını kapının önüne koyuyorsunuz. Bizim inancımızda da ahlakımızda da bilim insanına saygı vardı. 12 Eylül döneminde 31 gazeteci tutuklandı, 20 Temmuz'dan sonra 150'yi aştı.'Kim hayır derse bunlar terörist sayılır' diyorlar. En güzel cevabı şehit annesi veriyor. Onlar hayır diyenleri terörist, 15 Temmuz canisi gösteriyorlar; biz ne diyoruz 'İster 'evet' ister 'hayır' de benim başımın üzerinde yeri var' diyoruz. Farklı olsak bile bir arada huzur içinde, birlikte yaşamak isteriz. Onlarla aramızdaki fark bu. Hayır dediğiniz anda Türkiye derin ve güzel bir nefes alacaktır. Hayır diyeni terörist gibi tanımlarsan, diyecek bir lafın yok demektir.Bu referandum bir parti seçimi değil. Bir demokrasi seçimi. Demokrasiden mi, otoriter bir yönetimden yana mı tavır takınacağız. Oturalım konuşalım. Ama her şeyden önce kendi vicdanınızda tartalım. Sorun bir partinin, bir kişinin sorunu değil, sorun Türkiye'nin sorunu, vatan sorunu, demokrasi sorunu. A partisi, B partisi olayı değil.Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun, tarafsız mı? Cumhuriyet kurulalı beri tarafsız. 80 milyonu temsil ettiği için tarafsız olmalı. Kışlaya, camiye, adliyeye siyaset girmesin diyoruz. Oraya siyaset girerse demokrasi tehlikeye girer. Siyaset buralara girdiği zaman, ülkenin çivisi çıkar. Bir kişi Meclis'i tek taraflı fesh ediyorum desin mi, demesin mi? Böyle bir yetki Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiştir. Başkanın kaç yardımcısı olacak, kaç bakanı olacak? Tamamen başkanın keyfine bağlı. Yeni düzenlemede güvenoyu yok. Bir hükümet milli iradeden güvenoyu istesin mi, istemesin mi? Bir kişi devletin yapısını ve işleyişini düzenleyecek. 550 vekil bile fazla 450 yeter, 600'e çıkarıyorlar. Ek 50 vekilin aldığı para haramdır.Libya'da, Suriye'de, İran'da, Mısır'da, Irak'ta cumhuriyet var mı, var; bizim cumhuriyetimizle onlarınki aynı mı, değil. Onlardaki gibi tek adam rejimi getiriyorsun. Ölç, biç, tart ve vicdanının sesini dinle. Şimdi daha tehlikeli süreç başlayacak. Devletin kozmik odasına teröristleri soktular. Bir kişiyi kandır bütün Türkiye'yi teslim alıyorsun. Ben 18 yaşında milletvekili olmasına karşı değilim. Gençlerin oyunu almak için onları kandırıyorlar. Bu sahtekarlığa izin vermeyin.