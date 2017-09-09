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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu konvoyu Karadeniz gezisi sırasında ağır silahla tarayan PKK'lı terörist Kars'ta öldürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu konvoyu Karadeniz gezisi sırasında ağır silahla tarayan PKK'lı terörist Kars'ta öldürüldü.

09 Eylül 2017 Cumartesi 20:29
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu konvoyu Karadeniz gezisi sırasında ağır silahla tarayan PKK'lı terörist Kars'ta öldürüldü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman'da düzenlenen operasyon sırasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunu silahla tarayan terörist öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kağızman kırsalında 31 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya karşı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlik tespiti için çalışma yapıldı.

Teröristlerin "Cemil" kod adlı Yunus Kamış, "Bawer" kod adlı İdris Güzel, "Andok/Siyabent" kod adlı Göksal Tiryaki ve "Mazlum" kod adlı Fırat Sevinç olduğu tespit edildi.

Göksal Tiryaki'nin, Kars'ın Kağızman ilçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının 31 Temmuz 2015'te infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe'nin şehit edildiği ve Artvin'in Ardanuç ilçesinde 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırılara katıldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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