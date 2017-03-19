Kilis Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlar yandı

Türkiye Suriye sınırında bulunan Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlarda önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Yangın sırasında 3 askerin dumandan etkilendiği bildiriliyorTürkiye sınır bölgesinde bulunan Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekip çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.Elektrik kontağından kaynaklı patlama sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, 15 çadır ve sivil araçlar zarar gördü.Çadırda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 Türk askeri ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.