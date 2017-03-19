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19 Mart 2017 Pazar 00:52

Kilis Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlar yandı

Suriye Sınır bölgesinde görev yapan askerlerimizin bulunduğu çadırda yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın sırasında 3 askerimiz yaralandı.

Kilis Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlar yandı
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Kilis Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlar yandı


Türkiye Suriye sınırında bulunan Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlarda önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Yangın sırasında 3 askerin dumandan etkilendiği bildiriliyor
 
 Türkiye sınır bölgesinde bulunan Çobanbey'de askerlerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.  Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekip çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Elektrik kontağından kaynaklı patlama sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, 15 çadır ve sivil araçlar zarar gördü.

Çadırda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 Türk askeri ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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