Kilyos sahillerinde felaket atık straforlarla geliyor...

Son yıllarda ağır materyallerle kirletilen Sarıyer Kilyos sahilleri için Başkan Şükrü Genç'ten işbirliği çağrısı... İnşaat sektöründe ısı yalıtım maddesi olarak kullanılan atık straforlar temizliği ile ünlü Kilyos sahillerinde felakete neden oluyor.
HER RENK AYRI BİR ŞİRKETİN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait döküm alanlarından denize ulaşan straforların neden olduğu kirlilik nedeniyle Kilyos'ta adeta çevre felaketi yaşanıyor. Farklı renklerdeki straforların İSTOÇ'a ait döküm alanlarından Kilyos sahillerine ulaştığını belirten Sarıyer belediyesi yetkilileri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu konuda daha duyarlı olmasını ve önlem almasını istiyor. Her renk straforun ayrı bir şirkete ait olduğunun tesbit edildiğini belirten Sırayır Belediyesi yetkilileri "Üretici şirketlerin vurdumduymazlığı, bu straforları kullanan inşaat şirketlerinin duyarsızlığı, İSTOÇ yetkilerinin tedbirsizliği çevre felaketini körüklüyor, zaman zaman fırtına bu tür zararlı atıkları boğazdan Karadeniz ve Marmara Denizi'ne kadar sürüklüyor. İBB deniz temizlik ekipleri bile bu atıklarla başa çıkamıyor. Sarıyer'de 200'den fazla temizlik işçisi, bir felaketin önüne geçmek için şehir temizliğini bırakarak Kilyos'ta zamana karşı mücadale veriyor. İBB acilen döküm alanlarını kontrol etmeli ve sorumluları cezalandırmalı" çağrısında bulundu.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çevre felaketi yaşayan Kilyos sahil boyunda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili denizi kirleten materyallerin döküm alanlarından geldiğini düşündüklerini belirterek “Çevre felaketine neden olanlara karşı tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Bununla birlikte başta İBB olmak üzere tüm ilçe belediyelerini, çevre konusunda işbirliği yapmaya davet ediyorum. Gelin bu suçluları birlikte bulup, gerekli yasal yaptırımları uygulatalım. Toplumun ortak değerlerini, denizi ve çevreyi birlikte koruyalım” dedi.
İŞÇİLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI
Kilyos sahillerini işgal eden katı atık kirliliğini Sarıyer Belediyesi temizlik işçileri bir hafta süren yoğun bir çalışmanın ardından temizledi.
Sık sık meydana gelen kirliliğin önüne geçilmesi için çevre belediyeler ile İBB arasında koordinasyon sağlanması için görüşmeler sürüyor..