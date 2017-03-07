﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mart 2017 Salı 18:51

Kilyos sahillerinde felaket atık straforlarla geliyor...

Kilyon sahillerine vuran atık inşaat atığı straforlar, temizliği ile ünlü koylarda çevre felaketine neden oluyor. Sarıyer Belediyesi 200 temizlik işçisiyle felaketin önüne geçmeye çalışıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sarıyer Kilyos'ta felakete karşı işbirliği çağrısı

Son yıllarda ağır materyallerle kirletilen Sarıyer Kilyos sahilleri için Başkan Şükrü Genç'ten işbirliği çağrısı...  İnşaat sektöründe ısı yalıtım maddesi olarak kullanılan atık straforlar temizliği ile ünlü Kilyos sahillerinde felakete neden oluyor.

HER RENK AYRI BİR ŞİRKETİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait döküm alanlarından denize ulaşan straforların neden olduğu kirlilik nedeniyle Kilyos'ta adeta çevre felaketi yaşanıyor. Farklı renklerdeki straforların İSTOÇ'a ait döküm alanlarından Kilyos sahillerine ulaştığını belirten Sarıyer belediyesi yetkilileri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu konuda daha duyarlı olmasını ve önlem almasını istiyor. Her renk straforun ayrı bir şirkete ait olduğunun tesbit edildiğini belirten Sırayır Belediyesi yetkilileri "Üretici şirketlerin vurdumduymazlığı, bu straforları kullanan inşaat şirketlerinin duyarsızlığı, İSTOÇ yetkilerinin tedbirsizliği çevre felaketini körüklüyor, zaman zaman fırtına bu tür zararlı atıkları boğazdan Karadeniz ve Marmara Denizi'ne kadar sürüklüyor. İBB deniz temizlik ekipleri bile bu atıklarla başa çıkamıyor. Sarıyer'de 200'den fazla temizlik işçisi, bir felaketin önüne geçmek için şehir temizliğini bırakarak Kilyos'ta zamana karşı mücadale veriyor. İBB acilen döküm alanlarını kontrol etmeli ve sorumluları cezalandırmalı" çağrısında bulundu.


Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çevre felaketi yaşayan Kilyos sahil boyunda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili denizi kirleten materyallerin döküm alanlarından geldiğini düşündüklerini belirterek “Çevre felaketine neden olanlara karşı tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Bununla birlikte başta İBB olmak üzere tüm ilçe belediyelerini, çevre konusunda işbirliği yapmaya davet ediyorum. Gelin bu suçluları birlikte bulup, gerekli yasal yaptırımları uygulatalım. Toplumun ortak değerlerini, denizi ve çevreyi birlikte koruyalım” dedi.


İŞÇİLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI

Kilyos sahillerini işgal eden katı atık kirliliğini Sarıyer Belediyesi temizlik işçileri bir hafta süren yoğun bir çalışmanın ardından temizledi.


Sık sık meydana gelen kirliliğin önüne geçilmesi için çevre belediyeler ile İBB arasında koordinasyon sağlanması için görüşmeler sürüyor..
Sarıyerli 320 kadın hayata renk katmayı öğrendi
Sarıyerli 320 kadın hayata renk katmayı öğrendi
Sarıyerli çocuklar balık yiyerek büyüyor
Sarıyerli çocuklar balık yiyerek büyüyor
Akit TV sunucusu ölümden döndü: Caner Karaer#039;e İETT otobüsü çarptı
Akit TV sunucusu ölümden döndü: Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı
Sarıyer#039;de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği
Sarıyer'de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği
İstanbulda 700 gecekonduya tapu veriliyor
İstanbul’da 700 gecekonduya tapu veriliyor
Sarıyer#039;de camide namaz kılanlar tüfekle saldırı
Sarıyer'de camide namaz kılanlar tüfekle saldırı
Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı, 24 Aralık 2016
Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı, 24 Aralık 2016
İstanbul#039;da su kesintisi, sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2016
İstanbul'da su kesintisi, sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2016
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Şükrü GençSarıyer Belediyesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak...
İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını...
Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı,...
Yukarı Çık

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da...

Haberi Oku