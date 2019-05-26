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Kim Milyoner Olmak İster'de yılın kazık sorusu

Yılın kazık sorusu ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programından çıktı. Okuması bile zaman alan Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerede? İşte cevabı..

Kim Milyoner Olmak İster'de yılın kazık sorusu

Yılın kazık sorusu ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programından çıktı. Okuması bile zaman alan Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerede? İşte cevabı..

26 Mayıs 2019 Pazar 11:31
Kim Milyoner Olmak İster'de yılın kazık sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de yılın kazık sorusu


Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? Yanlış yazmadık, okuyabildiğiniz kadarıyla yazılışı doğru, cevabı ise gece boyu sosyal medyayı salladı.


ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu. İlginç soru sosyal medyayı sallarken, yılın kazık sorusu ilan edildi. 


TV ekranlarının sevilen yaşırşa programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir geceye damgasını vurdu..


Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.

İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attı.

PEKİ DOĞRU CEVAP NEYDİ?

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

O SORUNUN ŞIKLARI

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

Son Güncelleme: 26.05.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
Yılın SorusuAtvKim Milyoner Olmak İster
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