Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin listesi

Aylardır devam eden kampanyalarda, kendine yakın büyük bir medya grubunun kesintisiz desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Başbakan Binali Yıldırım, seçimin tartışmasız galibi olarak duruyor.
Ancak kaybedenleri de bir yere not ederek tarihe havale etmek gerekiyor..
Devlet Bahçeli; Siyasi hayatı boyunca girdiği bütün seçimleri kaybedetti. Belki EVET oy oranlarının beklenenden az çıkması için bir gerekçe aranıyorsa, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu makus başarısızlığına göz atmakta yarar var. Tek bir seçim başarısı olmamasına rağmen istifasının ardından büyük bir gürültüyle MHP Genel Başkanlığı koltuğunun teslim edilmesini ülkücü kamuoyu bir türlü anlayabilmiş değil.
Partisini parça pinçik ederek, neredeyse en başarılı il, ilçe hatta belde teşkilatlarını bile dağıtarak Türk Milliyetçileri'nin belleğinde derin izler bıraktı. AK Parti ve yöneticilerine yıllarca galiz hakaretler savurduktan sonra, Erdoğan ve ekibine iki tarihi seçim bir de referandum kazandıran Devlet Bahçeli'nin son hezimeti bakalım kukla parti yönetimi tarafından nasıl değerlendirilecek.
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