Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin listesi

MEHMET KOCA'NIN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Aylardır devam eden kampanyalarda, kendine yakın büyük bir medya grubunun kesintisiz desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Başbakanseçimin tartışmasız galibi olarak duruyor.Ancak kaybedenleri de bir yere not ederek tarihe havale etmek gerekiyor..Siyasi hayatı boyunca girdiği bütün seçimleri kaybedetti. Belki EVET oy oranlarının beklenenden az çıkması için bir gerekçe aranıyorsa, Sayın'nin bu makus başarısızlığına göz atmakta yarar var. Tek bir seçim başarısı olmamasına rağmen istifasının ardından büyük bir gürültüyle MHP Genel Başkanlığı koltuğunun teslim edilmesini ülkücü kamuoyu bir türlü anlayabilmiş değil.Partisiniederek, neredeyse en başarılı il, ilçe hatta belde teşkilatlarını bile dağıtarak Türk Milliyetçileri'nin belleğinde derin izler bıraktı. AK Parti ve yöneticilerine yıllarca galiz hakaretler savurduktan sonra, Erdoğan ve ekibine iki tarihi seçim bir de referandum kazandıran Devlet Bahçeli'nin son hezimeti bakalım kukla parti yönetimi tarafından nasıl değerlendirilecek.