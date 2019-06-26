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Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma

Yollarda trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin yanında yayaları da uyaran, para cezası kesen ekipler, tepkiler karşısında şaşkına döndü..

Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma

Yollarda trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin yanında yayaları da uyaran, para cezası kesen ekipler, tepkiler karşısında şaşkına döndü..

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:09
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma

Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma



Trafik denetimi sırasında kırmızı ışıkta geçen araçlara ve yayalara ceza kesen trafik ekibine, yayalardan 'İşsizim' itirazı geldi. Adana'da trafik polisleri, yaya yolunda yayaya yol vermeyen sürücülere 488'er, kırmızı ışıkta geçen yayalara ise 108'er TL ceza kesti. Polisin kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kestiği bir yaya, "Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim" dedi

ÖNCELİK YAYANIN AMA KIRMIZI IŞIKTA DEĞİL

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi Kız Enstitüsü kavşağında 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108'er TL, yayaya yol vermeyen sürücülere ise 488 TL para cezası uygulandı.

Yaya yolunda yayaya yol vermediği için 488 TL para cezası kesilen araç sürücüsü Ahmet Demir, "Yayayı görmedim, dalgınlığıma geldi. Yoksa tabii ki yayalar önceliklidir. Bence uygulama güzel. Biz devletin sunduğu her şeye razıyız. Bundan sonra daha dikkatli olacağımız kesin. Öncelik yayaların" dedi.

'İŞSİZİM, BAŞKASINI YAKALAYIN'

Kırmızı ışıkta geçen bir yayayı durduran ekipler, 108 TL ceza kesmek için kimliğini istedi. İsmi öğrenilmeyen yaya ise, "Gidin başkasını yakalayın. Zaten işsizim. Olabilir, insan dalmış olabilir. Bu ceza neyin nesi? Ben bir yere imza da atmam. İmzalamazsam ne olacak, bir de hapis yatalım" diye sitem etti. Ancak yaya 108 TL ceza yemekten kurtulamadı.

Yayaya yol verdiği için kupa bardak hediye edilen sürücü ise, "Teşekkür ederim, yayaların yerinde bizde olabilirdik. Bizi görmemiş, duymamış olabilirler. Ondan dolayı yol verdim, uygulama iyi olmuş" diye konuştu.

Uygulamada kırmızı ışıkta yaya yolundan geçen bir bisikletliye de kural ihlalinden dolayı 108 TL, otomobil içerisinde cep telefonuyla konuşan sürücüye de 235 TL para cezası uygulandı.

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