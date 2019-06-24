Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95182
ALTIN
265.166
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.4044
EURO
6.6160

Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi

Ergene'de saatte 120 KM hızla kırmızı ışıka geçen araç kamyonun altına girdi. Çorlu Çerkezköy yolundaki kazada otomobilde bulunan 1 kişi can verdi..

Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi

Ergene'de saatte 120 KM hızla kırmızı ışıka geçen araç kamyonun altına girdi. Çorlu Çerkezköy yolundaki kazada otomobilde bulunan 1 kişi can verdi..

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:08
Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi

Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi



Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün kullandığı otomobil, saatte 120 KM hızla kırmızı ışıkta geçti, bir kamyonun altına giren araçta can pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kaza, Çorlu-Çerkezköy karayolunun Yulaflı ışıklı kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu ilçesi istikametine giden Emre Kaplan yönetimindeki otomobil iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu ara yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya'nın kullandığı kamyona yandan çarparak altına girdi.

120 KİLOMETRE HIZ

Jandarma ekipleri kaza yerine yaptığı incelemede otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığını tespit etti. Otomobil sürücünün yaklaşık 50 metre fren yaptığı belirlenirken, kaza anı ise bir iş yerinin kameraları tarafından görüntülendi. Kazada yolda ışıklı kavşakta bazı araçların beklediği, otomobilin hiç durmadan devam ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Emre Kaplan ile araçta bulunan arkadaşları İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Çınpı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 3 yaralanın hayati tehlikesinin devam ettiği  belirtildi.
 

Anahtar Kelimeler:
ErgeneTekirdağçorluÇerkezköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap
Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap
Deprem tahmincisinden Türkiye için önemli uyarı
Deprem tahmincisinden Türkiye için önemli uyarı
Türkiye için Afrika sıcakları uyarısı | 8 derece birden artacak
Türkiye için Afrika sıcakları uyarısı | 8 derece birden artacak
Karadeniz dağlarında PKK operasyonu
Karadeniz dağlarında PKK operasyonu
Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim
Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim
Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri
Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri
İstanbul seçimlerinde ilçelerde kim ne kadar oy aldı
İstanbul seçimlerinde ilçelerde kim ne kadar oy aldı
İmamoğlu, kenar köşe bir ilçenin halkıyla buluştu
İmamoğlu, kenar köşe bir ilçenin halkıyla buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort