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Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor

1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği takma kuralına hala uymadıysanız, ağırlaştırılan para cezası canınızı yakabilir. Şehirler arası yolculuğa çıkmaya hazırlanan araç sahipleri, kış lastiği takmamanın cezası 715 TL oluyor.

Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor

1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği takma kuralına hala uymadıysanız, ağırlaştırılan para cezası canınızı yakabilir. Şehirler arası yolculuğa çıkmaya hazırlanan araç sahipleri, kış lastiği takmamanın cezası 715 TL oluyor.

31 Aralık 2017 Pazar 14:09
Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor

Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayanlara verilecek olan para cezası 1 ocak tarihinden itibaren artırılıyor. Hala kış lastiği takmadıysanız haberin detaylarına mutlaka göz atın.


Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kış Lastiği
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