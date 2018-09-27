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Kız öğrenci yurdunda yangın, öğrenciler güçlükle kurtarıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi. 

Kız öğrenci yurdunda yangın, öğrenciler güçlükle kurtarıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi. 

27 Eylül 2018 Perşembe 21:38
Kız öğrenci yurdunda yangın, öğrenciler güçlükle kurtarıldı

Kız öğrenci yurdunda yangın, öğrenciler güçlükle kurtarıldı


Konya Ereğli'de kız öğrencilerin kaldığı yurt binasında akşam saatlerinde yagın çıktı. Yangın, çatı katında başladı. Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında yurtta bulunan çok sayıda öğrencinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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