El Bab'ta bayram namazı için camiye gelen askerlerimiz karşılarında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı minberde görünce şaşkınlık yaşadı. TSK içinde ilk kez bir komutan minbere çıkarak askerlere kısa konuşma yaptı.

Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti

Mübarek Ramazan Bayramı'nı Anavatan'dan uzakta geçiren Mehmetçik,'ninkentinin teröristlerden temizledikten sonra bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bayram Namazı için El Bab'ta camiye gelen askerlere,minbere çıkarak kısa bir konuşma yaptı. El Bab'da bulunan Türk askerleri bayram namazını Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile birlikte kıldıFırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunankomutasındaki birlik, bayram namazını birlikte kıldı. Namazdan sonra Aksakallı askerlre kısa bir konuşma yaptı.Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın fotoğrafıyla birlikte paylaştığı bilgiye göre, Aksakallı'nın konuşmasında Türk askerinin görevinin önemini anlattığını belirtti.Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede önemli rolü vardı. Aksakallı, darbe girişiminde yolda, iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışılmış, mücadele ederek kurtulmuş ve ardından darbe kalkışmasının önlenmesinde kritik bir rol oynamıştı.