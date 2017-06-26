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26 Haziran 2017 Pazartesi 18:51

Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti

El Bab'ta bayram namazı için camiye gelen askerlerimiz karşılarında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı minberde görünce şaşkınlık yaşadı. TSK içinde ilk kez bir komutan minbere çıkarak askerlere kısa konuşma yaptı.

Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti
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Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti

Mübarek Ramazan Bayramı'nı Anavatan'dan uzakta geçiren Mehmetçik, Suriye'nin El Bab kentinin teröristlerden temizledikten sonra bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bayram Namazı için El Bab'ta camiye gelen askerlere, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal, minbere çıkarak kısa bir konuşma yaptı. El Bab'da bulunan Türk askerleri bayram namazını Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile birlikte kıldı


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı komutasındaki birlik, bayram namazını birlikte kıldı. Namazdan sonra Aksakallı askerlre kısa bir konuşma yaptı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın fotoğrafıyla birlikte paylaştığı bilgiye göre, Aksakallı'nın konuşmasında Türk askerinin görevinin önemini anlattığını belirtti. 

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede önemli rolü vardı. Aksakallı, darbe girişiminde yolda, iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışılmış, mücadele ederek kurtulmuş ve ardından darbe kalkışmasının önlenmesinde kritik bir rol oynamıştı.
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