Konya'da kaza sonrası, mahalleli yolu trafiğe kapattı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konya - Adana Karayolu'ndayakınlarında 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat yol ulaşıma kapanırken, güvenlik güçleri ile mahalleli arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Ardından ikna edilen mahalleli yolu ulaşıma açtı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu'nun eskiden belde statüsünde olan’nde yol bakım çalışması nedeniyle duble olan yolun tek tarafından trafik akışının sağlandığı bölgede meydana geldi. 2 çocuk babası 27 yaşındakiyönetimindekiplakalı kamyonetle karayolundan mahalle içine girmek için geri manevra yaptığı sıradayönetimindekiplakalı TIR, araca çarptı.Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken TIR’da şarampole uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü Akıcı yaşamını yitirirken, yaralanan TIR sürücüsü Haliloğlu ve yanında bulunan 1 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından toplanan yaklaşık 250 mahalleli, yolu ulaşıma kapatıp, bölgede sık sık kazanın olduğunu belirtip önlem alınmasını istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, çevik kuvvet polisi ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Bu sırada bir sürücü aracıyla vatandaşların arasında geçip, yoluna devam etmek istedi. Ancak mahalleli tepki gösterdi.Güvenlik güçleri mahalleyi yolu ulaşıma açmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık yolu açmayığıınca güvenlik kuvvetleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya Adana Karayolunun 50. kilometresi İsmail Mahallesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Akıcı (27) yönetimindeki 42 HU 560 plakalı kamyonet ile Yusuf Seyit H. yönetimindeki 31 AVJ 68 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yol kenarına savrulurken, tır şarampole inerek durabildi.Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Akıcı olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. Yaralı tır sürücüsü ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören İsmil Mahallesi sakinleri hemen olay yerine gelirken, araç sürücüsü İbrahim Akıcı’nın cansız bedenine ulaştı. Vatandaşlar, yol üzerinde çok sayıda trafik kazası olduğunu söyleyerek tepki gösterip karayolunu ulaşıma kapatırken, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bir saatten fazla kapalı kalan karayolunu ulaşıma açmak için vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Tepkili kalabalık yolu açmayınca güvenlik güçleri kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Bu sırada karayolundan geçmek isteyen bir sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi, izin vermedi ve gerginlik yaşandı. Vatandaşların dağılmasıyla karayolu tekrar ulaşıma açıldı.Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.