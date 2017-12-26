Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Konya'da sapkın öğretmen şoku: Bu adama öğretmen diplomasını kim verdi?

"Okullarda zina yapılmıyor mu? Eşofman giyen kızlar zina yapıyor, eşofmanlar kızları çıplak yapıyor, bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter:" Bu sözler bir öğretmene ait, çocuklarımızı okullarda emanet ettiğimiz bir cumhuriyet öğretmenine... Yorum sizin

Konya'da sapkın öğretmen şoku: Bu adama öğretmen diplomasını kim verdi?

"Okullarda zina yapılmıyor mu? Eşofman giyen kızlar zina yapıyor, eşofmanlar kızları çıplak yapıyor, bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter:" Bu sözler bir öğretmene ait, çocuklarımızı okullarda emanet ettiğimiz bir cumhuriyet öğretmenine... Yorum sizin

26 Aralık 2017 Salı 12:51
Konya'da sapkın öğretmen şoku: Bu adama öğretmen diplomasını kim verdi?

Konya'da sapkın öğretmen şoku: Bu adama öğretmen diplomasını kim verdi?

Okullarda dini refarans alarak aklınca kural koyan, daha çocuk yaşta kızları cinsel birer meta haline getirirken islamdan, müslümanlıktan dem vuran öğretmenlere bir yenisi daha eklendi. Üstelik İmam Hatip Lisesi'nde, bir de Felsefe Dersi öğretmeni...


Okuttuğu çocukların eğitim kalitesini yükseltmek yerine kafasını aklını kız öğrencilerin giydiği eşofmanlara takan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı için inceleme başlatıldı. Felsefe öğretmeni kadrosuyla görev yapan Ercan Harmancı'nın sosyal medya üzerinden yazdığı akıl almaz ifadeler, eğitimcilikten daha çok, kafasını kadın erkek ilişkileri, kız öğrencilerin kıyafetleriyle bozmuş bir profil olarak karşımıza çıkıyor.

EŞOFMANLAR KIZLARI ÇIPLAK YAPIYOR

Konya'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, 'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.  

EŞOFMAN GİYENLER ZİNA YAPIYORMUŞ

Konya merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

"ÖĞRETMEN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK"


Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ''Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.'' dedi.

Öğretmen Harmancı'nın  twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

BEDEN EĞİTİMİ DEĞLİ, BEDENİ ŞEYTANA HAZIRLAMA EĞİTİMİ!

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir',


'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar',

'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler',

'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı',

'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.',

'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter',


'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz',

'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz',

'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'


"TÜM PAYLAŞIMLARDAN SEVAP BEKLİYORUM"

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette. Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.'

TEPKİLERE DE YANIT VERDİ

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

‘Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim’, ‘Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.’


HESABINI KAPATTI

Ercan Harmancı’nın gelen tepkilerin üzerine sosyal medya hesabını kapattığı gözlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hasan uçar 2017-12-26 14:50:25

herkes din konuşuyor. herkezler dinden çok iyi anlıyor, dini konuların tamamı cinsellik üzerine şeytan korkusu zina fuhuş kadınlar kızlar. din çocuk istismarını engellemiyor kadın cinayetlerine dur diyen bir müslüman görmedim, hırsızlık yapmayın günahtır diyen bir öğretmen de yok, terör yağma tecavüz bunlar insanı cehenneme koyar diyen bir eğitimci de piyasada yok, varsa yoksa giyim kuşam şeytan, türban saç sakal bıyık. bu nasıl islam bu nasıl müslümanlık bu nasıl inanç sistemi. ağaca ve hayvanlara saygı göstermeyen bir ümmet olabilir mi? diğer canlılara merhameti olmayan bir müslüman düşünebilir misiniz? ama sosyal medyanın bütün müslümanları aynı tornadan çıkmış aman saçının bir teli daha görünmesin erkekler günaha girer, bu müslüman erkekler neden marsın gizemini merak etmez de genç kızların saçlarına kafayı takar, ulan işiniz gücünüz belden altı, batsın sizin dindarlığınız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hareket halindeki okul servisinden liseli kız yola düştü
Hareket halindeki okul servisinden liseli kız yola düştü
Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi
Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi
Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı
Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı
Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı
Ceyhanlı Şehit Seyfettin Orkun Çil dualarla uğurlandı
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok
Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı
Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı
Antalya yolunda ulaşıma kar engeli: Ulaşım güçlükle yapılıyor
Antalya yolunda ulaşıma kar engeli: Ulaşım güçlükle yapılıyor
İstiklal Caddesi yılın son hafta sonunda tıklık tıklım doldu
İstiklal Caddesi yılın son hafta sonunda tıklık tıklım doldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim